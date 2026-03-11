ETV Bharat / state

लोहरदगा में नदियों से गायब होने लगा पानी, चेहरे पर आने लगी परेशानी की लकीरें

लोहरदगा: शहर की आबादी पूरी तरह से शहरी जलापूर्ति योजना पर पेयजल व्यवस्था के लिए निर्भर है. शहर में पानी की आपूर्ति दो प्रमुख नदियों कोयल और शंख के माध्यम से होती है. दोनों ही बरसाती नदियां हैं. ऐसे में बरसात खत्म होते ही धीरे-धीरे नदियों का पानी कम होने लगता है, लेकिन इतना पानी जरूर रहता है कि शहरी जलापूर्ति व्यवस्था को चलाया जा सके. इस बार स्थिति बेहद गंभीर है. मार्च महीने के पहले पखवाड़े में ही नदियों का पानी गायब होने लगा है. जल संकट की भयावह स्थिति के बारे में सोच कर ही लोगों के चेहरे पर पसीना आ रहा है.



मार्च में खराब हो रही हालत

लोहरदगा शहर में शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 3000 घरों तक वैध जलापूर्ति कनेक्शन हैं, जबकि 3000 घरों तक अवैध जलापूर्ति कनेक्शन भी हैं. कुल मिलाकर 6000 परिवार सीधे तौर पर शहरी जलापूर्ति योजना पर निर्भर हैं. मार्च महीने के पहले पखवाड़े में कोयल और शंख नदी के सूखने और जलस्तर के तेजी से नीचे जाने की वजह से जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर चिंता शुरू हो गई है.

संवाददाता विक्रम कुमार चौहान की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

मार्च के पहले पखवाड़े में ही नदियों का पानी तेजी से नीचे जा रहा है. नगर परिषद भी इस स्थिति को लेकर चिंतित है. नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और नगर परिषद के प्रशासक भी कोयल और शंख नदी का भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले चुके हैं. हालांकि नगर परिषद वैकल्पिक उपायों की बात कह रहा है, लेकिन नगर परिषद के आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि लोहरदगा शहर में प्रतिदिन साढ़े पांच लाख गैलन पानी की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान समय में तीन लाख गैलन पानी की आपूर्ति ही हो पा रही है.