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झारखंड में अब तक सामान्य से 27% कम हुई मानसूनी बारिश, कई जिलों की स्थिति विकट, 24 जुलाई तक 23% ही हो सकी है धान रोपनी

झारखंड के कई जिलों में इस साल सामान्य से काफी कम बारिश हुई है. जिसका असर खेती पर पड़ा है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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रोपाई करती महिलाएं (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 4:57 PM IST

4 Min Read
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रांची: झारखंड में इस वर्ष मानसून के कमजोर पड़ जाने का असर राज्य की खेती बाड़ी पर पड़ा है. राज्य के कुल 24 जिलों में से महज 07 जिले ही ऐसे हैं, जहां का वर्षापात सामान्य हुआ है. जबकि 17 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, उसमें भी गढ़वा, चतरा, पाकुड़, देवघर और कोडरमा ऐसे पांच जिले हैं, जहां मानसून की बारिश अब तक सामान्य से आधी भी नहीं हुई है.

कई जिलों में धान रोपाई में बढ़ोतरी हुई है: कृषि पदाधिकारी

राज्य के कई जिलों में कम हुई मानसूनी बारिश का असर खेतीबाड़ी पर पड़ा है. राज्य में इस वर्ष धान की खेती के लिए निर्धारित लक्ष्य 18 लाख 01 हजार 400 में से सिर्फ 04 लाख 11 हजार 972 हेक्टेयर में ही धनरोपनी हो सकी है, जो लक्ष्य का 22.87% है. रांची में धनरोपनी सिर्फ 28.57% हुई है.

कृषि पदाधिकारी का बयान (ETV BHARAT)

कृषि पदाधिकारी, रांची रामशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि हाल ही में हुई अच्छी बारिश से धान समेत दूसरी खरीफ फसलों का आच्छादन की स्थिति में सुधार हुआ है और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि धान की बुआई की रफ़्तार को देखते हुए रांची में पूरी रिपोर्ट 50% तक पहुंच जाएगी.

राज्य कृषि निदेशालय की 24 जुलाई, 2026 तक की जिलेवार कवरेज रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर जिलों में धान की रोपाई तेजी से हो रही है. इसके साथ ही, मक्का, रागी, अरहर, उड़द, मूंग और तिलहल में मूंगफली, तिल फसलों की बुवाई भी लगातार बढ़ रही है.

राज्य में सबसे बड़े रकबे में होती है धान की खेती

झारखंड राज्य में खरीफ की खेती का सबसे बड़ा हिस्सा धान का है. कृषि निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष झारखंड में 18 लाख 01 हजार 400 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 04 लाख 11 हजार 972 हेक्टेयर (22.87%) में धान का आच्छादन हो गया है. कृषि विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में यदि सामान्य वर्षा जारी रहती है तो धान के आच्छादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की पूरी संभावना है.

राज्य में 24 जुलाई से मक्का की बुवाई भी बढ़ रही है. धान के बाद मक्का राज्य की प्रमुख खरीफ फसल है. अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश जिलों में मक्का की बुवाई संतोषजनक गति से हुई है. विशेषकर उत्तर एवं संताल परगना के कई जिलों में किसानों ने समय पर बुवाई पूरी कर ली है. अगर पूरे राज्य को देखें इस बार राज्य में 03 लाख 13 हजार 840 हेक्टेयर में मक्का की खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 01 लाख 82 हजार 102 हेक्टेयर (58.02%) हो चुकी है.

रागी (मड़ुआ) की खेती को भी मिल रहा बढ़ावा

पोषक अनाज जिसे अब श्री अन्न कहा जाता है, इसकी खेती को बढ़ावा देने की सरकारी पहल का असर इस वर्ष भी दिखाई दे रहा है. राज्य में इस वर्ष 70300 हेक्टेयर में रागी (मड़ुआ) की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है. अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार अभी तक राज्य में 11405 हेक्टेयर (16.22%) में मोटे अनाज, जिसमें मूल रूप से मड़ुआ है, उसकी बुआई हो चुकी है.

कृषि निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में इस वर्ष 06 लाख 12 हजार 900 हेक्टेयर में दलहन की फसल लगाने का लक्ष्य की तुलना में अभी तक 165434 हेक्टेयर (30%) आच्छादन हो गया है. अगर तिलहन फसलों के आच्छादन पर नजर डालें तो इस वर्ष खरीफ तिलहन फसलों की खेती के लिए 60290 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य रखा गया, जिसकी तुलना 18589 हेक्टेयर में आच्छादन हुआ है.

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