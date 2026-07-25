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झारखंड में अब तक सामान्य से 27% कम हुई मानसूनी बारिश, कई जिलों की स्थिति विकट, 24 जुलाई तक 23% ही हो सकी है धान रोपनी

रोपाई करती महिलाएं ( ETV BHARAT )