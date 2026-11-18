मसूरी की 51 करोड़ की रोशनी पर 206 पन्नों के सवाल, जांच पूरी होने तक भुगतान रोकने की मांग
मसूरी में 30 किमी सड़क पर लगने हैं 1500 सजावटी विद्युत पोल, टेंडर की शर्तों से लेकर कंपनियों की पात्रता तक उठाए सवाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 12:41 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी को रोशनी से जगमग करने की करीब 51 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना अब अपनी निविदा प्रक्रिया को लेकर सवालों के घेरे में है. मसूरी डायवर्जन से मसूरी तक लगभग 30 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 1500 सजावटी विद्युत पोल, एलईडी लाइट, विद्युत केबल, भूमिगत पाइपलाइन, नियंत्रण पैनल और संबंधित सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावित इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं.
सचिव आवास से मिला प्रतिनिधिमंडल: जुगरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव आवास राजेश कुमार से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने निविदा प्रक्रिया, इसमें शामिल कंपनियों की तकनीकी पात्रता, वित्तीय प्रतिस्पर्धा और परियोजना की अनुमानित लागत को लेकर अपनी आशंकाओं के समर्थन में करीब 206 पृष्ठों के प्रमाणित दस्तावेज भी शासन को सौंपे.
सिर्फ लाइट लगाने का काम नहीं, 51 करोड़ के खर्च का हिसाब भी जरूरी: परियोजना का दायरा केवल सड़क किनारे सजावटी पोल और एलईडी लाइट लगाने तक सीमित नहीं है. इसमें विद्युत केबल बिछाने, भूमिगत पाइपलाइन, नियंत्रण पैनल और विभिन्न सिविल निर्माण कार्य भी शामिल हैं. ऐसे में परियोजना की लागत के निर्धारण से लेकर कार्यदायी कंपनियों के चयन और तकनीकी मानकों तक हर पहलू की पारदर्शिता महत्वपूर्ण हो जाती है. प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाया कि-
इतनी बड़ी धनराशि वाली परियोजना में निविदा की शर्तें किस आधार पर तय की गईं? कंपनियों की तकनीकी पात्रता का मूल्यांकन किस तरह हुआ? पर्याप्त वित्तीय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई या नहीं? साथ ही परियोजना की लागत का निर्धारण किन मानकों और तकनीकी आकलनों के आधार पर किया गया? इन बिंदुओं की जांच की मांग की गई है.
-रविंद्र जुगरान, बीजेपी प्रवक्ता-
206 पन्नों के दस्तावेजों से शासन के सामने रखे सवाल: प्रतिनिधिमंडल ने केवल मौखिक शिकायत करने के बजाय निविदा और परियोजना से संबंधित लगभग 206 पृष्ठों के प्रमाणित दस्तावेज सचिव आवास को सौंपे. इन दस्तावेजों के आधार पर निविदा प्रक्रिया और वित्तीय पहलुओं की बारीकी से जांच कराने का आग्रह किया गया. जुगरान का कहना है कि मामले में उठाई गई आशंकाओं का निराकरण दस्तावेजों के परीक्षण और निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकता है.
जांच पूरी होने तक वित्तीय गतिविधियां रोकने की मांग: इस मामले में प्रतिनिधिमंडल की सबसे अहम मांग यह रही कि जब तक पूरे प्रकरण की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक परियोजना से संबंधित सभी वित्तीय स्वीकृतियां, भुगतान और अन्य वित्तीय गतिविधियां अस्थायी रूप से रोक दी जाएं. प्रतिनिधिमंडल का तर्क है कि जांच लंबित रहने के दौरान वित्तीय गतिविधियां जारी रहने से बाद में स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है. सचिव आवास राजेश कुमार ने कहा कि-
हमने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सकारात्मक रूप से सुना. मामले में उचित कार्रवाई का की जाएगी.
-राजेश कुमार, सचिव आवास-
अब शासन की जांच पर टिकी निगाहें: करीब 51 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मसूरी के सौंदर्यीकरण और सड़क मार्ग को आकर्षक बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इतने बड़े सार्वजनिक निवेश में गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है. अब देखना होगा कि शासन दस्तावेजों के आधार पर किन बिंदुओं की जांच कराता है और जांच के दौरान वित्तीय गतिविधियों को लेकर क्या निर्णय लेता है.
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