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मसूरी की 51 करोड़ की रोशनी पर 206 पन्नों के सवाल, जांच पूरी होने तक भुगतान रोकने की मांग

मसूरी की लाइट पर बखेड़ा ( Etv Bharat )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी को रोशनी से जगमग करने की करीब 51 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना अब अपनी निविदा प्रक्रिया को लेकर सवालों के घेरे में है. मसूरी डायवर्जन से मसूरी तक लगभग 30 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 1500 सजावटी विद्युत पोल, एलईडी लाइट, विद्युत केबल, भूमिगत पाइपलाइन, नियंत्रण पैनल और संबंधित सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावित इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने गंभीर आपत्तियां उठाई हैं.

सचिव आवास से मिला प्रतिनिधिमंडल: जुगरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव आवास राजेश कुमार से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने निविदा प्रक्रिया, इसमें शामिल कंपनियों की तकनीकी पात्रता, वित्तीय प्रतिस्पर्धा और परियोजना की अनुमानित लागत को लेकर अपनी आशंकाओं के समर्थन में करीब 206 पृष्ठों के प्रमाणित दस्तावेज भी शासन को सौंपे.

आवास सचिव राजेश कुमार को दस्तावेज सौंपते प्रतिनिधिमंडल के सदस्य (ETV Bharat) सिर्फ लाइट लगाने का काम नहीं, 51 करोड़ के खर्च का हिसाब भी जरूरी: परियोजना का दायरा केवल सड़क किनारे सजावटी पोल और एलईडी लाइट लगाने तक सीमित नहीं है. इसमें विद्युत केबल बिछाने, भूमिगत पाइपलाइन, नियंत्रण पैनल और विभिन्न सिविल निर्माण कार्य भी शामिल हैं. ऐसे में परियोजना की लागत के निर्धारण से लेकर कार्यदायी कंपनियों के चयन और तकनीकी मानकों तक हर पहलू की पारदर्शिता महत्वपूर्ण हो जाती है. प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाया कि- इतनी बड़ी धनराशि वाली परियोजना में निविदा की शर्तें किस आधार पर तय की गईं? कंपनियों की तकनीकी पात्रता का मूल्यांकन किस तरह हुआ? पर्याप्त वित्तीय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई या नहीं? साथ ही परियोजना की लागत का निर्धारण किन मानकों और तकनीकी आकलनों के आधार पर किया गया? इन बिंदुओं की जांच की मांग की गई है.

-रविंद्र जुगरान, बीजेपी प्रवक्ता-