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मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भव्य सजावट, रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा परिसर, अलौकिक छटा देख मंत्रमुग्ध हो रहे श्रद्धालु

मां छिन्नमस्तिका मंदिर ( ETV BHARAT )

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका के दरबार की भव्य सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है. रंग-बिरंगी सजावट और भक्तिमय माहौल के बीच मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु इस अलौकिक छटा को अपने कैमरों में कैद कर यादगार बना रहे हैं. मंदिर की भव्यता भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही है.

मंदिर के पुजारी राकेश पंडा ने कहा कि मां के दरबार में आने वाले भक्तों पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है. तस्वीरों में दिख रही यह भव्यता रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर की है. देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर में चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, हर बार विशेष रूप से सजावट की जाती है.