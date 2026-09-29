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दुमका के करमाटांड़ जंगल से सड़ी अवस्था में मिली अज्ञात महिला की लाश, शव की नहीं हुई शिनाख्त

दुमका में एक अज्ञात महिला का शव सड़ी हालत में मिली है. इसको लेकर लोगों में सनसनी है.

Decomposed body of woman recovered from Karmatand forest in Dumka
घटनास्थल के पास जमा पुलिस और लोग (दुमका) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 11:07 PM IST

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दुमकाः जिला में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के करमाटांड़ जंगल से एक महिला का सड़ी और नग्नावस्था में शव बरामद किया गया है. शव की पहचान नहीं हो पाई है. शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 10 से 15 दिन पहले उसकी मौत हुई है.

दुर्गंध से लोगों को हुई जानकारी

जिला के करमाटांड़ गांव से कुछ ही दूर पर स्थित जंगल के अगल-बगल से जब लोग गुजर रहे थे तो उन्हें दुर्गंध महसूस हुआ. लोगों ने देखा कि एक महिला का नग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ है जबकि कुछ ही दूर पर एक सलवार सूट भी गिरा हुआ है. शव इतनी खराब हो चुकी है कि उसका चेहरा काला पड़ चुका है और दांत भी नीचे गिरे हुए हैं. इस तरह से शव मिलने की जानकारी जैसे ही अगल-बगल के गांव तक पहुंची मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. नग्नावस्था में शव देखकर लोग यह भी कयास लगा रहे थे कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है और हत्या कर यहां लाकर फेंक दिया गया.

मौके पर पहुंची पुलिस

मौके पर जमा हुए लोगों में से किसी ने शिकारीपाड़ा थाना को सूचना दी तो फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है. पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जमा लोगों से यह पूछताछ की गई कि क्या वे इसकी पहचान कर पा रहे हैं तो लोगों ने इनकार किया. पुलिस द्वारा अगल-बगल के थानों को भी तस्वीर भेज शव के शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

पूरे मामले पर शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा ने बताया कि महिला का शव पूरी तरह से गल चुका है. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम आकर इसकी जांच करेगी. मौत के कारण का पता करने के लिए सबसे जरूरी है कि डेड बॉडी की पहचान की जाए इसके लिए प्रयास किया जा रहे हैं. यह भी संभावना हो सकती है कि इसकी हत्या कहीं ओर की गई हो और शव को यहां लाकर ठिकाने लगा दिया गया हो. कुल मिलाकर सभी बिंदुओं पर जांच कर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है. इधर पुलिस ने शव को घटनास्थल से अपने कब्जे में ले लिया है. नियम के अनुसार 72 घंटे तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

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महिला का शव मिलने से सनसनी
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