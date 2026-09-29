ETV Bharat / state

दुमका के करमाटांड़ जंगल से सड़ी अवस्था में मिली अज्ञात महिला की लाश, शव की नहीं हुई शिनाख्त

घटनास्थल के पास जमा पुलिस और लोग (दुमका) ( ETV Bharat )

दुमकाः जिला में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के करमाटांड़ जंगल से एक महिला का सड़ी और नग्नावस्था में शव बरामद किया गया है. शव की पहचान नहीं हो पाई है. शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 10 से 15 दिन पहले उसकी मौत हुई है.