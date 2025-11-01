ETV Bharat / state

कानपुर में बेड के नीचे मिला महिला का शव; मकान के अंदर से निकल रहा था खून, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी

एडीसीपी सेंट्रल राजेश पांडेय ने बताया कि रायपुरवा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर को महिला का शव मिला था. उसका पीएम कराया जा रहा है. शव तीन से चार दिनों तक पुराना लग रहा है. जब मकान से खून बाहर निकला, तो आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी. अब इस मामले में जांच शुरू करा दी गई है.

कानपुर/चित्रकूट : रायपुरवा थाना क्षेत्र स्थित मकान में बेड के नीचे महिला का सड़ा हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया. मकान के अंदर से खून बहता देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे रायपुरवा थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मियों की मदद से घर का गेट खोला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, शव मिलने की जानकारी के बाद फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया और साक्ष्य एकत्र किए गए. आस-पास के लोगों से पूछताछ में पता लगा कि मृत महिला का नाम भारती देवी है और वह एक युवक संग लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव तीन से चार दिनों तक घर के अंदर सड़ता रहा. प्रथम दृष्टता गला घोंटकर हत्या जैसा मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस अब हादसा या हत्या इन दोनों ही एंगल से जांच कर रही है.



सीसीटीवी फुटेज बनेंगे मददगार, नहीं आई कोई आवाज : पुलिस के मुताबिक, मामले में अभी तक जो जांच की है, उसमें घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं. जिस तरह से शव मिला है, उससे पुलिस को आशंका है कि तीन से चार दिनों पहले महिला पर वार किया गया है. ऐसे में कई दिनों पहले के फुटेज भी देखने होंगे. साथ ही महिला का मोबाइल भी बरामद करने का प्रयास है, ताकि कॉल डिटेल से इस हादसे की जानकारी मिल सके.

चित्रकूट में संदिग्ध हालात में चौकीदार की मौत : जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के चुरेह कशेरुवा की गौशाला में शनिवार को चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पशु चिकित्सक तरुण साहू ने बताया कि गौशाला में एक गौवंश बीते 2 दिनों से बीमार चल रही थी, शनिवार को उसकी मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि जब वह गौशाला पहुंचे तो कर्मचारियों ने चौकीदार कल्लू की मौत की खबर दी. पुलिस को सूचना दे दी गई है.

