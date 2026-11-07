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धनतेरस पर मिठाई खिलाने पहुंची बेटी तो सड़ी गली मिली पिता की लाश, 5 दिन से साथ रह रहा था बेटा

कानपुर: पनकी के रतनपुर इलाके में अमन एनक्लेव से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है. धनतेरस के दिन नई कार खरीदने की खुशी में अपने बुजुर्ग पिता और भाई को मिठाई खिलाने पहुंची एक बेटी जब फ्लैट के अंदर पहुंची तो उसके होश उड़ गए. कमरे में उसके पिता का कई दिन पुराना शव पड़ा था, जो सड़ चुका था. वहीं नौकरी छूटने के बाद से मानसिक रूप से परेशान उसका भाई इस बात से बिल्कुल बेखबर था और उसी शव के पास बैठकर पांच-सात दिनों से खाना खा रहा था.



नजीराबाद के अशोक नगर की रहने वाली अर्चना ने बताया कि उन्होंने धनतेरस पर नई वैगनआर कार खरीदी है. शुक्रवार देर रात मंदिर में पूजा करने के बाद वह अपने पिता और भाई को मिठाई देने अमन एनक्लेव वाले फ्लैट पर गई, जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उनके भाई विजय श्रीवास्तव ने गेट खोला. घर के अंदर बहुत तेज बदबू आ रही थी. जब अर्चना अपने पिता के कमरे में गई, तो बेड पर पिता का शव देखकर उनकी चीख निकल गई. इसके बाद परिवार के लोगों ने तुरंत 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया.



बेटी अर्चना ने पुलिस को बताया कि उनके 82 साल के पिता डॉ. प्रेम प्रकाश का शव कई दिनों पुराना होने के कारण बुरी तरह सड़ चुका था और पूरे कमरे में बदबू फैली हुई थी. पिता के शव के पास ही खाना रखा हुआ था और किचन में भी गंदे बर्तन तथा सड़ा हुआ खाना था. इसे देखकर अंदाजा लगाया गया कि पिता की मौत करीब पांच से सात दिन पहले हो चुकी थी.



परिवार वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि डॉ. प्रेम प्रकाश पहले प्राइवेट क्लीनिक चलाते थे. उनके साथ उनका बेटा विजय श्रीवास्तव रहता था, जो पहले एल्मको में नौकरी करता था. कुछ साल पहले नौकरी छूट जाने की वजह से वह मानसिक रूप से बीमार और परेशान रहने लगा था. ऐसे में पिता ही उसकी पूरी देखभाल करते थे और खुद खाना बनाकर उसे खिलाते थे.