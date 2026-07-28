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हांसी में सड़ी-गली अवस्था में मिला लापता किसान का शव, इलाके में फैली सनसनी

पोस्टमार्टम के लिए शव अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफरः सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया. शव की हालत अधिक खराब होने के कारण डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. वहीं फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं.

2 दिन पहले घर से निकला था अजयः आपको बता दें कि हांसी के गांव सिंघवा में खेत में एक किसान का गली-सड़ी हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान गांव निवासी 50 वर्षीय अजय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अजय दो दिन पहले घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. आज सुबह खेत के पास लोगों ने शव देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी. इसके बाद परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी.

हांसीः जिले के सिंघवा गांव में उस समय सनसनी फैल गई. जब खेत में एक किसान का गली-सड़ी अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक दो दिन से लापता था. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

सुबह खेत में मिला शवः मृतक के परिजन अश्वनी कुमार के अनुसार "अजय दो दिन पहले घर से निकला था. जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार ने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की. आज सुबह खेत में शव मिलने की सूचना मिलने पर परिवार मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी."

मामले की निष्पक्ष जांच की मांगः मृतक छोटे भाई आस्तिक ने बताया कि "आज हमें सूचना मिली कि खेत में एक शव पड़ा हुआ है. जब हम मौके पर पहुंचे तो पता चला कि वह मेरे बड़े भाई अजय का शव है. वह दो दिन से घर से लापता थे. हमें नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई. हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए."

क्या बोले थाना प्रभारीः सदर थाना प्रभारी सदानंद का कहना है कि फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हत्या का मामला है या किसी अन्य कारण से मौत हुई है. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

मौत का कारण स्पष्ट नहींः सदर थाना प्रभारी सदानंद का कहना है कि "फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हत्या का मामला है या किसी अन्य कारण से मौत हुई है. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है."