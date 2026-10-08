ETV Bharat / state

हिमाचल में गिरकर 1.5 रह गई प्रजनन दर, 14 सालों में सरकारी स्कूलों में घटे इतने लाख छात्र

सरकारी स्कूलों में घटी छात्रों की संख्या ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में घटती प्रजनन दर और बच्चों की कम होती संख्या का सीधा असर अब सरकारी स्कूलों पर दिखाई देने लगा है. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है. शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2012-13 में सरकारी स्कूलों में 10,49,816 विद्यार्थी पढ़ रहे थे, जो 2026-27 में घटकर महज 6,49,587 रह गए हैं.

छात्र संख्या में ये गिरावट केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रदेश की बदलती जनसांख्यिकी भी बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है. हिमाचल की कुल प्रजनन दर घटकर 1.5 रह गई है, जो देश के प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी नीचे है. यदि किसी राज्य या देश की प्रजनन दर 2.1 से गिरकर 1.5 पर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या आबादी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है. यदि यह दर लंबे समय तक 2.1 से नीचे बनी रहती है, तो आने वाले समय में राज्य की कुल आबादी में कमी आने लगती है, बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ती है और युवाओं या कार्यशील आबादी की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है.

जनसांख्यिकी प्रतिस्थापन वह प्रजनन दर है, जिसके जरिए कोई आबादी बिना बाहरी प्रवासियों के अपनी संख्या को स्थिर रख सकती है. एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, जिससे कि माता-पिता की जगह लेने के लिए पर्याप्त बच्चे, यानी नई पीढ़ी तैयार हो सकें. इसके लिए 2.1 का आंकड़ा वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है, क्योंकि एक पीढ़ी में जितने माता-पिता हैं, उनकी जगह अगली पीढ़ी में लगभग उतने ही लोग आ जाएं. यहां ये 2 से अधिक इसलिए लिया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे बचपन में मर जाते हैं या वो बच्चे पैदा नहीं करते. 14 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से कम वहीं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 0-4 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की हिस्सेदारी महज 6.5 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.9 फीसदी है. यूडीआईएसई के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार गिरावट का रुझान रहा है. वर्ष 2012-13 में 10.49 लाख से अधिक विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में थे. 2015-16 में यह संख्या घटकर 9,31,187, 2018-19 में 8,24,073 और 2020-21 में 7,93,358 रह गई. 2021-22 में छात्र संख्या में कुछ सुधार हुआ और यह 8,31,310 तक पहुंची, लेकिन इसके बाद फिर गिरावट शुरू हो गई. 2023-24 में 7,57,774, 2024-25 में 7,05,342, 2025-26 में 6,71,542 और 2026-27 में यह संख्या घटकर 6,49,587 रह गई. यानी केवल तीन साल में 1,08,187 विद्यार्थियों की कमी दर्ज हुई. वर्ष सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 2012-13 10,49,000 से अधिक 2015-16 9,31,187 2018-19 8,24,073 2020-21 7,93,358 2021-22 8,31,310 2023-24 7,57,774 2024-25 7,05,342 2025-26 6,71,542 2026-27 6,49,587 स्कूलों पर भी पड़ा सीधा असर घटती छात्र संख्या का सबसे ज्यादा असर प्राथमिक स्कूलों पर दिखाई दे रहा है. प्रदेश के कई क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है. कुछ स्कूलों में शून्य दाखिले की स्थिति तक पहुंच गई है. ऐसे में शिक्षा विभाग को शून्य नामांकन वाले स्कूलों को बंद या डिनोटिफाई करना पड़ रहा है. वहीं, कम छात्र संख्या वाले कुछ माध्यमिक स्कूलों को भी दूसरे स्कूलों में मर्ज करने की स्थिति बन रही है. स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली के अनुसार 'प्राथमिक स्कूलों के बंद होने की बड़ी वजह कम छात्र संख्या है. प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में प्रजनन दर में आई गिरावट का सीधा प्रभाव बच्चों की संख्या पर पड़ा है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से परिवारों का शहरों की ओर पलायन और बच्चों को शहरों के स्कूलों में पढ़ाने की बढ़ती प्रवृत्ति भी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कम दाखिले की एक वजह है.' प्रजनन दर 1.9 से घटकर 1.5, बच्चों की संख्या पर असर