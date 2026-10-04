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नवीन मंडी में घटी गुड़ की आवक: कभी 92 हजार मन, अब 5 से 7 हजार तक सिमटी

मुजफ्फरनगर: नवीन गुड़ मंडी का शुमार एशिया के सबसे बड़े गुड़ मंडियों में होता है, लेकिन वर्तमान समय में गुड़ के अवैध कारोबार, शुल्क की चोरी और कोल्हू संचालकों की मनमानी से मंड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है.

80 के दशक में नवीन गुड़ मंडी में प्रतिदिन हजारों मन गुड़ बिकते थे, आज भी मंडी से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात सहित देश के अन्य हिस्सों में गुड़ भेजे जाते हैं. यहां से गुड़ खरीद कर दिल्ली के व्यापारी विदेशों तक सप्लाई करते हैं, लेकिन अब इस मंडी का दायरा और कारोबार दोनों सिमटता जा रहा है, जिससे किसान और कोल्हु मालिक दोनों परेशान हैं.

90 के दशक में 92 हजार मन गुड़ मंडी आती थी (VIDEO Credit; ETV Bharat)

इस मंडी की स्थापना वर्ष 1976 में पुरानी मंडी में जगह कम पड़ने के कारण की गई थी. हालाकि, मुजफ्फरनगर में गुड़ की पहली मंडी 1954 में बनाई गई थी. समय के साथ व्यापार बढ़ने और पुरानी जगह सीमित होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने 1976 में नवीन मंडी की स्थापना की, सन 1980 के दशक तक इसका दायरा और अधिक विस्तृत हो गया, जिससे यह आसपास के राज्यों और देश भर के लिए गुड़ का मुख्य केंद्र बन गया.

नवीन गुड़ मंडी का शुमार एशिया के सबसे बड़े गुड़ मंडियों में होता है (Photo Credit; ETV Bharat)

मुजफ्फरनगर की गुड़ की मांग देश ही नही, बल्कि विदेशों में भी बड़े पैमाने पर है. इसी लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उत्पाद को 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना में शामिल किया है, जिससे गुड़ को पहचान तो मिली है, लेकिन, नवीन गुड़ मंडी संकट के दहाने पर खड़ा हो गया है.

नवीन मंडी पर संकट की आहट (Photo Credit; ETV Bharat)

एशिया की प्रसिद्ध नवीन गुड़ मंडी के अध्यक्ष संजय मित्तल बताते हैं कि 90 के दशक में हर साल तकरीबन 92 हजार मन (36.8 लाख किलो) गुड़ मंडी आता था, जो अब आवक 5 से 7 हजार मन रह गई है. हालांकि, वर्तमान सीजन में गुड़ की आवक मंडी में शुरू हो गई है. प्रतिदिन करीब 1500 मन (600 क्विंटल) गुड़ मंडी पहुंच रही है.

संजय मित्तल इसके पीछे के कारण, बाहर संचालित कोल्हुओं से सीधे गुड़ की खरीद-बिक्री को बताते हैं. उन्होंने मंडी के बाहर होने वाले इस कारोबार को मंडी के लिए बड़ी चुनौती बताया, उनका कहना है कि कभी प्रत्येक दुकान पर 15 से 20 पल्लेदार काम करते थे, लेकिन अब कई दुकानों का काम एक ही पल्लेदार संभाल रहा है. आवक में कमी के कारण मंडी का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है.

मंडी का कारोबार अब सिमटता जा रहा है (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, दूसरी तरफ कोल्हू संचालक मोनू सैनी ने बताया कि जिले में चार हजार से अधिक कोल्हू संचालित हैं. संचालकों के सामने प्रशासन और प्रदूषण विभाग के दिशा-निर्देशों को लेकर कई चुनौतियां हैं. प्रदूषण विभाग ने आबादी से दूर कोल्हू संचालित करने और प्रतिबंधित कचरा नहीं जलाने के निर्देश दिए हैं. नियमों का उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है. अब ऐसे में कोल्हू संचालकों की चिंता और बढ़ गई है.

प्रतिदिन 1500 मन गुड़ मंडी पहुंच रहा है (Photo Credit; ETV Bharat)

किसान सुमित ने बताया कि चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू होने से पहले, किसान अपनी जरूरतों के लिए कोल्हुओं का रुख करता है, क्योंकि उसे तत्काल पैसों की जरूरत होती है, ताकि सरसों की खेती पर खर्च कर सके. इसी लिए किसान मिल शुरू होने से पहले ही कोल्हू पर अपना गन्ना बेच देता है, लेकिन प्रदूषण विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद से कोल्हू संचालकों के साथ-साथ किसान भी चिंता में है. हालांकि, मुजफ्फरनगर के 60 प्रतिशत से अधिक किसान आज भी गुड़ के पारंपरिक कारोबार से जुड़े हैं, जिससे उनका घर चलता है.

गुड़ के भाव में तेजी (Photo Credit; ETV Bharat)

संजय मित्तल के अनुसार मंडी में चाकू गुड़, खुरपा, शक्कर, लड्डू, रसकट और बड़्ढा जैसे कई प्रकार के गुड़ की खरीद-फरोख्त होती है. इस वर्ष गुड़ के भाव पिछले साल की तुलना में लगभग 500 रुपये अधिक है. जीआई टैग का भी सीमित लाभ मिला है, लेकिन अब बिना केमिकल वाला गुड़ और बर्फी गुड़ की मांग बढ़ रही है, जबकि सफेद रंग के केमिकलयुक्त गुड़ की मांग गुजरात में अधिक रहती है.

नवीन मंडी में पहुंचती है कई किस्म के गुड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

उधर रोहाना चीनी मिल के यूनिट हेड लोकेश कुमार ने बताया कि मिल का पेराई सत्र अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है. इस सीजन में करीब 40 लाख कुंतल गन्ना आने का अनुमान है. बॉन्ड वाले किसान सामान्य तौर पर अपना गन्ना मिल को ही देते हैं, जिसका 99 प्रतिशत भुगतान समय पर किया जाता है. किसानों को ऑनलाइन पर्ची की सुविधा भी दी जा रही है. अब ऐसे में छोटे कोल्हू संचालकों और नवीन गुड़ मंडी का क्या होगा ये समय बताएगा.



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