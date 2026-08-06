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दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में गिरावट, अब तक एक भी मौत नहीं

दिल्ली नगर निगम के प्रयास से पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष अब तक डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले कम आए हैं.

डेंगू
डेंगू (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 8:10 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इस वर्ष डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में पिछले साल की तुलना में कमी दर्ज की गई है. राहत की बात यह है कि अब तक इन तीनों मच्छरजनित बीमारियों से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है. हालांकि, मानसून के चलते संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पूरे शहर में रोकथाम अभियान तेज कर दिया है.

एमसीडी की नवीनतम साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अगस्त तक दिल्ली में डेंगू के कुल 221 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 291 थी. मलेरिया के मामलों में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है. इस साल अब तक 66 मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 135 मामले दर्ज हुए थे. चिकनगुनिया के मामलों की संख्या भी 20 से घटकर 14 रह गई है. बीते सप्ताह डेंगू के 9 नए मामले, मलेरिया के 4 मामले सामने आए, जबकि चिकनगुनिया का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ.

यशपाल केंथुरा, चेयरमैन, एमसीडी शाहदरा साउथ जोन (ETV Bharat)

डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में गिरावट

जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी दिल्ली में डेंगू के सबसे अधिक 37 मामले सामने आए हैं. इसके बाद मध्य दिल्ली में 29, जबकि सिविल लाइंस और शाहदरा नॉर्थ जोन में 21-21 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, मलेरिया के सबसे ज्यादा 17 मामले पश्चिमी दिल्ली और 11 मामले दक्षिणी दिल्ली में सामने आए हैं. संक्रमण को रोकने के लिए एमसीडी ने बड़े स्तर पर घर-घर सर्वे अभियान चलाया है. इस वर्ष अब तक 2.23 करोड़ से अधिक घरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 73,067 स्थानों पर मच्छरों का लार्वा मिला. इसके अलावा 2.60 लाख से अधिक घरों में एंटी-लार्वा स्प्रे कराया गया है.

लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज

एमसीडी ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है. अब तक 62,586 कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और 6,322 मामलों में अभियोजन शुरू किया गया है. प्रशासनिक जुर्माने के रूप में करीब 4.98 लाख रुपये भी वसूले गए हैं. मच्छरों के प्रजनन पर जैविक नियंत्रण के लिए निगम ने शहर के 229 जलाशयों और अन्य चिन्हित स्थानों पर मच्छर खाने वाली मछलियां छोड़ी हैं. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर, गमलों और टंकियों की नियमित सफाई करें तथा निरीक्षण के दौरान निगम कर्मचारियों का सहयोग करें.

एमसीडी शाहदरा साउथ जोन चेयरमैन यशपाल केंथुरा का कहना है कि दिल्ली नगर निगम के प्रयास से पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष अब तक डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले कम आए हैं. दिल्ली नगर निगम जल जनित बीमारियों के रोकथाम का लगातार प्रयास कर रही है. एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, घर घर जाकर चेकिंग, कूलर की जांच की जा रही हैँ. अभी फोगिंग की इजाज़त नहीं हैँ. फिलहाल मामलों में गिरावट जरूर है, लेकिन मानसून अभी जारी है. ऐसे में नागरिकों की सतर्कता और निगम के लगातार अभियान से ही राजधानी को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सकता है.

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