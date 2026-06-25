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मुरादाबाद में अविमुक्तेश्वरानंद बोले, "गाय पशु नहीं माता है", चंदा चोरी पर गठित SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुरादाबाद कहा, "गौमाता की रक्षा के लिए लाखो लोग ने संकल्प लिया हैं".

गाय पशु नहीं माता है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
गाय पशु नहीं माता है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
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मुरादाबाद: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती महाराज उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए बृहस्पतिवार को मुरादाबाद पहुंचे हैं, यहां उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए.

शंकराचार्य अपने यूपी भ्रमण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हम यूपी के सभी 403 सीटों पर जाकर गौमाता की रक्षा के मतदान के लिए संकल्प करा रहे हैं, आब तक गौमाता की रक्षा के लिए लाखो लोग ने संकल्प लिया है.

पत्रकारों ने शंकराचार्य से सवाल किया कि स्वामी गोविंदानंद उन पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद उन्होंने हजारों गांवो में घूम कर चंदा इकट्ठा किया है. इन आरोपों पर भड़कते हुए अविमुक्तेश्वरानन्द ने कहा कि कौन से गांव हैं, सूची बताओ, मेरे साथ चलो, किससे चंदा लिया है पूछो.

स्वामी गोविंदानंद सरस्वती पर राम मंदिर चंदे के संबंध में लगे आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया है. सोना चांदी विधापीठ मे रखने के आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद बोले, ठीक तो है, विधापीठ मे जमा कर लिया है, गुरु की संपत्ति चेले को और बाप की संपत्ति बेटे के पास आती है. इसमें दिक्क़त क्या है.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (Video Credit; ETV Bharat)


स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द ने राम मंदिर दान के संबंध में कहां "राम मंदिर के दान मे चोरी निरंतर हो रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, जाच की की प्राथमिक रिपोर्ट 3 दिनों में देने को कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नही आई है.

गौरक्षा अधिनियम क़ानून की मांग पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार गाय कों पशु कह रही है और हम कह रहे है कि गाय को माता घोषित करो. हमारी संस्कृति मे गाय पशु नहीं माता है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे है, आखिर क्यों वह सरकार गाय कों पशु कह रही है, चिल्लाते हुए बोले बताओ क्या गलत कह रहे हैं हम, हम तो जन जन की भावना कों स्वर दें रहे हैं.

स्वागत के दौरान गौसेवा आयोग के पूर्व सदस्य राहुल ठाकुर ने कहा कि आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुरादाबाद की धरती पर आए हैं. महाराज के आने से मुरादाबाद की धरती पावन हो गई. महाराज हिंदुत्व की बात करते हैं. गौरक्षा की बात करते हैं. हमनें गौसेवा का प्रण किया है. शंकराचार्य जी गौमाता की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं.

ये भी पढ़ें: अयोध्या न जाने के फैसले पर अविमुक्तेश्वरानंद अटल, बोले- राम मंदिर का प्रतीकात्मक शिखर बनाना स्वागत योग्य

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COW IS NOT AN ANIMAL SHE IS MOTHER
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THEFT OF RAM MANDIR DONATIONS

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