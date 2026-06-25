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मुरादाबाद में अविमुक्तेश्वरानंद बोले, "गाय पशु नहीं माता है", चंदा चोरी पर गठित SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार

गाय पशु नहीं माता है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती महाराज उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए बृहस्पतिवार को मुरादाबाद पहुंचे हैं, यहां उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए.



शंकराचार्य अपने यूपी भ्रमण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हम यूपी के सभी 403 सीटों पर जाकर गौमाता की रक्षा के मतदान के लिए संकल्प करा रहे हैं, आब तक गौमाता की रक्षा के लिए लाखो लोग ने संकल्प लिया है.

पत्रकारों ने शंकराचार्य से सवाल किया कि स्वामी गोविंदानंद उन पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट बनने के बाद उन्होंने हजारों गांवो में घूम कर चंदा इकट्ठा किया है. इन आरोपों पर भड़कते हुए अविमुक्तेश्वरानन्द ने कहा कि कौन से गांव हैं, सूची बताओ, मेरे साथ चलो, किससे चंदा लिया है पूछो.



स्वामी गोविंदानंद सरस्वती पर राम मंदिर चंदे के संबंध में लगे आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया है. सोना चांदी विधापीठ मे रखने के आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद बोले, ठीक तो है, विधापीठ मे जमा कर लिया है, गुरु की संपत्ति चेले को और बाप की संपत्ति बेटे के पास आती है. इसमें दिक्क़त क्या है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (Video Credit; ETV Bharat)