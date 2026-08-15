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15 अगस्त 1947 को देश में था होली दिवाली जैसा माहौल, मुहूर्त में की गई थी आजादी की घोषणा

इतिहासकार के मुताबिक देश 14 अगस्त 1947 को ही अंग्रेजों ने दो भागों में बांट दिया था. जिसमें पहले पाकिस्तान था और दूसरा भारत. पाकिस्तान ने अपनी आजादी का जश्न 14 अगस्त 1947 को मनाया था. लेकिन मुहूर्त के आधार पर 14 अगस्त 12 बजे के बाद आजादी की घोषणा हुई. 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत देश में आजादी का जश्न मनाने के साथ ही जगह-जगह पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया. उसके बाद से लगातार रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े शान से भारत का तिरंगा लहराता है. उस दौर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत बरार का हिस्सा हुआ करता था. जिसमें 14 राजवाड़े और 36 जमींदारियां भी थी.

रायपुर : 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ. जिसके बाद आजादी की सुबह 15 अगस्त 1947 की पहली किरण के साथ ही देश में ध्वजारोहण किया गया. बात अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की करें तो यहां पर 15 अगस्त 1947 की सुबह गांधी चौक पर ध्वजारोहण जन्म नेता पंडित वामन राव लाखे ने किया था. लोगों में जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिला था.

14 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल है. इसकी आजादी घोषणा हो गई थी. पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 को ही अपने आप को आजाद मानकर अपना कार्यभार शुरू कर लिया था. लेकिन भारत देश में मुहूर्त के आधार पर 14 अगस्त 1947 कि रात 12 बजे के बाद आजादी की घोषणा हुई थी. इसलिए भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है -डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक भारत की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध में जो संघर्ष किया था क्रांति की थी. अहिंसात्मक आंदोलन चलाया था. सत्याग्रह आंदोलन चलाया था. इन सबका त्याग और बलिदान का परिणाम 15 अगस्त 1947 की सुबह में देखने को मिलता है. अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से दो राष्ट्र में विभक्त कर दिया था. जिसमें पहले पाकिस्तान था और दूसरा भारत था.

मंत्रोच्चार के बाद आजादी की घोषणा

उस समय मध्य प्रांत और बरार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी आता था. जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी. नागपुर में रात्रि 12:05 पर मंत्रोंचार के साथ आजादी की घोषणा हुई थी. 15 अगस्त 1947 की सुबह राजधानी नागपुर में मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने पहली बार ध्वजारोहण किया था. मध्य प्रांत और बरार की राजधानी नागपुर में बड़े धूमधाम से आजादी का पर्व मनाया गया था. अंग्रेजों ने 1817 में सीतामढ़ी युद्ध के समय उस किला पर कब्जा कर लिया था वह भी मुक्त हो गया था.





देश के हर एक कोने में मना आजादी का जश्न

जिस तरह से नागपुर में आजादी का जश्न मनाया गया था. उसी तरह रायपुर में 15 अगस्त 1947 की सुबह छोटे बच्चों से लेकर महिला पुरुष यानी कि हर वर्ग के लोग रायपुर के गांधी चौक पर पहली बार 15 अगस्त 1947 की सुबह ध्वजारोहण हुआ. यह ध्वजारोहण जननेता पंडित वामन राव लाखे ने ध्वजारोहण किया था. रायपुर में भी 15 अगस्त 1947 की पहली किरण के साथ ही आजादी का पर्व बड़े जश्न के साथ और बड़े धूमधाम से मनाया गया था.



आजादी के दिन एक साथ मनी होली और दिवाली

इतिहासकार ने बताया कि उन्हें जनकवि सुरेंद्रनाथ मिश्र ने आंखों देखा हाल बताया और कहा कि था कि उस दिन लोग बड़े प्रेम से गले मिल रहे थे. एक दूसरे को आजादी की बधाई दे रहे थे शुभकामनाएं दे रहे थे. शाम को लगभग सभी घरों में दीपक जलाए गए मानो ऐसा लग रहा है कि भारत की जितने भी त्यौहार होली दिवाली आती है. उसमें जो खुशियां मनाई जाती है उस तरह का माहौल रायपुर में भी देखने को मिला था.









15 अगस्त 1947 की पहली सुबह केवल रायपुर में ही आजादी का जश्न नहीं मनाया गया. बल्कि नागपुर और पूरे भारत में इस तरह का जश्न का माहौल 15 अगस्त 1947 की आजादी की पहली किरण के दिन देखने को मिली थी. 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस दिन छत्तीसगढ़ की माटी और महानदी की घाटी में जन-जन के मन में कण-कण में और गांव-गांव में हर्ष और उल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया गया. जितने भी शासकीय शैक्षणिक भवन थे कार्यालय थे उन सभी जगह पर तिरंगा लहराया था. उस दौर में आजादी का जश्न मिठाई की मिठास भी कम पड़ गई थी. भारत की आजादी के जश्न में छत्तीसगढ़ के 14 राजवाड़े और 36 जमींदारियां भी शामिल थी.





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