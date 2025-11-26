ETV Bharat / state

SIR के बाद नाम जुड़वाने देना होगा घोषणा-पत्र, फिर नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से नाम

चुनाव आयोग ने कहा- नाम जोड़ने के साथ देना होगा घोषणा पत्र (Etv Bharat)

चुनाव आयोग ने सभी जिलों में डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट भेज दिया है. नए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी. उधर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यदि 2003 की सूची में माता-पिता का नाम नहीं है, तब भी एसआईआर से नाम नहीं कटेगा, लेकिन फॉर्म भरकर देना होगा.

भोपाल : मध्यप्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो 4 दिसंबर तक चलेगी. एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन प्रक्रिया का विकल्प भी दिया है. हालांकि, एसआईआर के चलते नए नाम जुड़वाने और इसमें सुधार करने की प्रक्रिया को बंद किया गया है. मतदाता सूची में छूटे हुए नाम जुड़वाने और 18 साल की उम्र पूरे कर चुके युवाओं के नाम जोड़ने, संशोधन की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने अब घोषणा पत्र को अनिवार्य कर दिया है.

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस बार से घोषणा पत्र की नई व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके तहत नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदक को स्व घोषणा पत्र देना होगा. इसमें आवेदक को कई तरह की जानकारी देनी होगी जैसे-

मतदाता को स्व घोषणा पत्र में अपने माता-पिता से जुड़ी जानकारी देनी है. इसके साथ माता-पिता के विधानसभा क्षेत्र, सीरियल नंबर की जानकारी देनी होगी. यदि अंतिम एसआईआर में मतदाता या माता पिता का नाम नहीं है, तो मतदाता को रिश्तेदारों की जानकारी देनी होगी.

घोषणा-पत्र पर मतदाता को अपने हस्ताक्षर करके देना होंगे. इसके बाद बीएलओ इसे वैरीफाई करेगा और इसके बाद अपने हस्ताक्षर करेगा.

जिन मतदाता को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान गणना पत्रक जारी किए गए हैं और उन्होंने यह पत्रक जमा नहीं किए हैं, उन्हें 4 दिसंबर के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे. उन्हें पत्रक जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा.

एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका पब्लिकेशन जारी किया जाएगा और इसे संबंधित पोलिंग बूथ पर लगाया जाएगा. मतदाता इसमें अपना नाम देख सकेंगे. यदि इसमें उनका नाम नही है तो संबंधित दस्तावेज के साथ इसकी पहली और दूसरी अपील भी कर सकेंगे.

नाम जुड़वाने भरना होगा फॉर्म 6

एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 9 दिसंबर से नए मतदाता के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए मतदाता को नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होगा. यदि नाम में सुधार करवाना चाहते हैं या फिर पता बदल गया है तो इसके लिए फार्म 8 भरना होगा.

2003 की सूची में नाम नहीं, तब भी नहीं कटेगा नाम

एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई लोगों के सामने समस्या आ रही है कि उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है. यदि ऐसा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. उनके बिना भी वर्तमान मतदाता कार्ड के आधार पर एसआईआर का फॉर्म भर दें.

इसके बाद मतदाता सूची जब प्रकाशित की जाएगी तो उसमें मतदाता का नाम तो होगा, लेकिन मतदाता को नोटिस जारी होगा. इस नोटिस के बाद मतदाता को एक प्रमाणपत्र देना होगा. साथ में दस्तावेज भी देने होंगे. इसके बाद मतदाता सूची से नाम नहीं काटा जाएगा.