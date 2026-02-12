ETV Bharat / state

नक्सल प्रतीकों पर निर्णायक प्रहार, गोगुंडा क्षेत्र में नक्सली स्मारक ध्वस्त,ग्रामीणों ने भी जवानों का दिया साथ

सुकमा में नक्सल प्रतीकों पर निर्णायक प्रहार हो रहा है. लाल घेरा कम होने के बाद अब नक्सल प्रतीकों को ध्वस्त किया जा रहा है.

Decisive attack on Naxalite symbols
नक्सल प्रतीकों पर निर्णायक प्रहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 7:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर साबित किया है कि अब नक्सल विचारधारा और उसके प्रतीकों के लिए जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है. ए/74 वाहिनी ने सी/201 कोबरा की एक टीम के साथ केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत एट्टापारा (गोगुंडा) इलाके में एक संयुक्त सीएएसओ (कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन) चलाया गया. जिसमें साल 2021 में बने नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया. यह कार्रवाई न केवल एक भौतिक संरचना को हटाने तक सीमित रही, बल्कि नक्सल प्रभाव और डर की मानसिक पकड़ को तोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुई.


सुबह शुरु किया गया ऑपरेशन

जानकारी के अनुसार यह संयुक्त ऑपरेशन सुबह साढ़े पांच बजे शुरू किया गया. खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने दुर्गम और घने जंगलों वाले क्षेत्र में रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हुए इलाके को चारों ओर से घेर लिया. तलाशी के दौरान एक नक्सली स्मारक का पता चला, जिसे सीपीआई (माओवादी) संगठन के सदस्यों मुचाकी मासे, राबा सिगा और पोदीयाम हिड़मा की याद में वर्ष 2021 में बनाया गया था.

Decisive attack on Naxalite symbols
गोगुंडा क्षेत्र में नक्सली स्मारक ध्वस्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने भी की मदद

स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से नक्सली स्मारक को सुबह सवा 6 बजे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि अब गांवों में नक्सलियों के प्रति डर कम हो रहा है और लोग खुलकर सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने लगे हैं. कभी जिन गांवों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी को संदेह की नजर से देखा जाता था, आज वहीं ग्रामीण नक्सल प्रतीकों को हटाने में आगे आ रहे हैं.

Decisive attack on Naxalite symbols
नक्सल प्रतीकों पर निर्णायक प्रहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सली स्मारक केवल ढांचे नहीं, बल्कि डर और प्रभाव के प्रतीक होते हैं. इन्हें ध्वस्त करना नक्सल विचारधारा को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है. स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग बताता है कि सुकमा अब शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है- हिमांशु पांडेय,कमांडेंट सीआरपीएफ 74 वाहिनी


डर का प्रतीक माना जाता है स्मारक

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, नक्सली स्मारक केवल श्रद्धांजलि स्थल नहीं होते, बल्कि वे स्थानीय ग्रामीणों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने, संगठन की मौजूदगी दिखाने और युवाओं को प्रभावित करने का माध्यम होते हैं.ऐसे स्मारकों के जरिए नक्सली यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि यह इलाका अब भी उनके नियंत्रण में है. सुकमा जैसे संवेदनशील जिले में इन प्रतीकों का बने रहना ग्रामीणों के मन में भय और असमंजस पैदा करता है.


सीआरपीएफ की 201 कोबरा बटालियन की भूमिका

ऑपरेशन के दौरान बाहरी घेराबंदी और कट-ऑफ ड्यूटी की जिम्मेदारी 201 कोबरा की टीम ने संभाली.अत्यंत पेशेवर तरीके से इलाके की निगरानी की गई, ताकि किसी भी संभावित नक्सली गतिविधि या हमले की आशंका को समय रहते रोका जा सके.सुरक्षा बलों की इस सतर्कता के चलते ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक पूरा किया गया.


नक्सल मुक्त भविष्य की ओर कदम

एट्टापारा (गोगुंडा) क्षेत्र में नक्सली स्मारक को ध्वस्त करना सुकमा के नक्सल मुक्त भविष्य की ओर एक और मजबूत कदम है. यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि अब हिंसा और डर के प्रतीकों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है. सुकमा धीरे-धीरे उस अतीत को पीछे छोड़ रहा है, जहां बंदूकें और बारूद हावी थे, और अब शांति, विकास और भरोसे की ओर बढ़ रहा है.


छत्तीसगढ़ में बढ़ा बाघों का कुनबा, 4 साल में डबल हुए टाइगर, हाथियों की संख्या में भी इजाफा: केदार कश्यप

जीवित व्यक्ति को मृत बताकर ली अनुकंपा नियुक्ति, 28 साल बाद खुला फर्जीवाड़ा , पुलिस ने जांच की शुरु

रायपुर पुलिस का साइबर फ्रॉड पर एक्शन, राजस्थान से 2 ठग गिरफ्तार, ऐप भेजकर मोबाइल हैक करते थे

TAGGED:

NAXALITE MONUMENT DEMOLISHED
MONUMENT DEMOLISHED IN GOGUNDA
नक्सल प्रतीकों पर निर्णायक प्रहार
DECISIVE ATTACK ON NAXALITE SYMBOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.