छठ के बाद यात्रियों के लिए रांची से आनंद विहार के बीच 17 नवंबर को चलेगी स्पेशल ट्रेन: यहां देखें पूरी समय-सारणी
छठ के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रांची से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 16, 2026 at 9:19 PM IST
रांचीः छठ पूजा के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 08077/08078 का परिचालन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरे के लिए होगा. इससे झारखंड से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी.
ट्रेन संख्या 08077 रांची-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 17 नवंबर मंगलवार को रांची से दोपहर 12:35 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन लोहरदगा स्टेशन पर दोपहर 1:58 बजे पहुंचेगी और दो बजे रवाना होगी. इसके बाद टोरी में 3:03 बजे आगमन और 3:05 बजे प्रस्थान होगा। डालटनगंज में शाम 4:38 बजे पहुंचकर 4:40 बजे खुलेगी. वहीं, गढ़वा रोड स्टेशन पर शाम 6 बजे पहुंचकर 6:02 बजे रवाना होगी.
इसके बाद ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर रात 9:14 बजे पहुंचेगी और 9:24 बजे प्रस्थान करेगी. चुनार में रात 10:15 बजे आगमन और 10:17 बजे प्रस्थान होगा. अगले दिन बुधवार को कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन पर सुबह 5:13 बजे पहुंचकर 5:15 बजे खुलेगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 08078 आनंद विहार टर्मिनल-रांची स्पेशल 18 नवंबर बुधवार को शाम 6:05 बजे रवाना होगी. यह गोविंदपुरी स्टेशन पर अगले दिन रात 2 बजे पहुंचेगी और 2:02 बजे खुलेगी. चुनार में सुबह 7:55 बजे और पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन पर सुबह 9:25 बजे पहुंचेगी। यहां से 9:35 बजे प्रस्थान करेगी. गढ़वा रोड में दोपहर 1:20 बजे, डालटनगंज में 1:53 बजे, टोरी में 3:50 बजे और लोहरदगा में शाम 5:10 बजे पहुंचेगी. इन स्टेशनों से निर्धारित ठहराव के बाद ट्रेन गुरुवार को शाम 7:30 बजे रांची पहुंचेगी.
17 कोच के साथ होगा परिचालन
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे। इनमें वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के दो, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 11, सामान्य श्रेणी के दो और एसएलआरडी के दो कोच शामिल हैं. रेलवे के इस निर्णय से छठ के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी.
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