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छठ के बाद यात्रियों के लिए रांची से आनंद विहार के बीच 17 नवंबर को चलेगी स्पेशल ट्रेन: यहां देखें पूरी समय-सारणी

रांची रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

रांचीः छठ पूजा के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 08077/08078 का परिचालन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरे के लिए होगा. इससे झारखंड से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

ट्रेन संख्या 08077 रांची-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 17 नवंबर मंगलवार को रांची से दोपहर 12:35 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन लोहरदगा स्टेशन पर दोपहर 1:58 बजे पहुंचेगी और दो बजे रवाना होगी. इसके बाद टोरी में 3:03 बजे आगमन और 3:05 बजे प्रस्थान होगा। डालटनगंज में शाम 4:38 बजे पहुंचकर 4:40 बजे खुलेगी. वहीं, गढ़वा रोड स्टेशन पर शाम 6 बजे पहुंचकर 6:02 बजे रवाना होगी.