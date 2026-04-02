धनबाद–मुंबई रेल सेवा को मिली स्थायी पहचान, स्पेशल से हुई एक्सप्रेस!
धनबाद लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए एक्सप्रेस के रूप में चलाने का फैसला लिया गया है.
Published : April 2, 2026 at 7:14 PM IST
धनबादः कोयलांचल के लाखों रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. धनबाद–मुंबई रेल सेवा को अब स्थायी पहचान मिल गई है. धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद ढुल्लू महतो के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने 03379/03380 धनबाद–लोकमान्य तिलक (T) स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए 13379/13380 एक्सप्रेस के रूप में चलाने का फैसला लिया है.
दरअसल, सांसद ढुल्लू महतो ने लोकसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए बताया था कि इस स्पेशल ट्रेन के बंद होने से बरकाकाना–डाल्टनगंज–गढ़वा रोड रेलखंड का पश्चिमी भारत से सीधा संपर्क टूट गया था. इससे खासकर कोल बेल्ट क्षेत्र के श्रमिकों, व्यापारियों और आम यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
सांसद ने यह भी बताया कि हावड़ा–मुंबई रूट की ट्रेनों, विशेषकर 12321/12322 हावड़ा–सीएसएमटी एक्सप्रेस पर अत्यधिक दबाव है. हावड़ा टर्मिनल पर भीड़ और सीटों की कमी के कारण धनबाद और आसपास के यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा था.
कोयलांचल क्षेत्र की जरूरतों को रेखांकित करते हुए सांसद ने धनबाद, चंद्रपुरा, डालटनगंज, सिंगरौली और भुसावल को जोड़ने वाली नई रेल सेवाओं की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि यह इलाका देश की ऊर्जा जरूरतों का प्रमुख केंद्र है, जहां से बड़ी संख्या में लोग रोजगार और व्यापार के लिए पश्चिमी भारत की ओर जाते हैं.
रेल मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया कि किसी भी ट्रेन के संचालन का निर्णय ट्रैक की उपलब्धता, रेलखंड की क्षमता, रोलिंग स्टॉक और आधारभूत संरचना जैसे कई तकनीकी पहलुओं के आकलन के बाद लिया जाता है.
इस उपलब्धि पर सांसद ढुल्लू महतो ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों और आम यात्रियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में बेहतर रेल सुविधाओं के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा.
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