ETV Bharat / state

आज से रविवार और छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे निबंधन कार्यालय, राजस्व बढ़ाने पर सरकार का जोर

बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब रविवार और छुट्टियों के दिन भी निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे, इसकी आज से शुरुआत हुई है. पढ़ें..

Registration office In Bihar
बिहार में छुट्टी के दिन निबंधन कार्यालय खुले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 4, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार सरकार ने राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रविवार और छुट्टी के दिन भी निबंधन कार्यालय खोलने का फैसला लिया है. राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर पूरे राज्य में अब निबंधन कार्यालय सभी दिन खुलेंगे. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

जनवरी तक के लिए अधिसूचना जारी: विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए निबंधन की प्रक्रिया को आसान बनाना है. नए साल में यह व्यवस्था जनवरी के लिए फिलहाल किया गया है लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

Registration office In Bihar
निबंधन कार्यालय खोलने पर नया फैसला (ETV Bharat)

क्यों लिया फैसला?: अधिसूचना में जो जानकारी दी गई है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दफ्तरों की छुट्टी के कारण संपत्ति का निबंधन टलता है. अब सरकार ने ने जो व्यवस्था की है, उसके कारण नौकरी पेशा और व्यावसायिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वह रविवार और छुट्टी के दिन भी आराम से निबंधन करा सकेंगे. सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से निबंध के लिए लगने वाली भीड़ कमेगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.

चुनावी वादों को पूरा करना होगा: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े फैसले लिए हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई गई है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को हजारों करोड़ों की राशि दी गई है.

सुभाष सिंह (ETV Bharat)

राजस्व बढ़ाने पर होगा जोर: चुनावी घोषणाओं और वादों के कारण सरकार का बजट गड़बड़ाया हुआ है. अब 5 सालों में सरकार को एक करोड़ नौकरी रोजगार भी देना है. कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी करना है. ऐसे में सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना मजबूरी है और यह प्रयास उसी दिशा में माना जा रहा है.

क्या बोले लोग?: हालांकि सरकार के फैसले का कितना असर राजस्व बढ़ाने में होता है, यह देखने वाली बात होगी. फिलहाल सरकार के फैसले पर रजिस्ट्री करने वाले कातिब सुभाष सिंह का कहना है कि लोगों को इससे लाभ मिलेगा और सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि छुट्टी के दिन जब खुलेगा तो लोग आसानी से अपना रजिस्ट्री का चालान कटा सकते हैं. हालांकि पहला संडे होने के कारण पटना रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय के पास इक्के-दुक्के लोग ही दिखाई दिए.

ये भी पढ़ें:

'सुनवाई के नाम पर तमाशा कर रहे डिप्टी CM',बिहार राजस्व सेवा संघ ने CM को लेटर लिखा

बिहार के उपमुख्यमंत्री बोले- 'जमीन समस्या को लेकर 4 स्तर पर शिकयात करें, नहीं हुआ समाधान तो हमारे पास आएं'

गजब हैं बिहार के कर्मचारी! ऑफिस पहुंचते ही वसूलने लगे घूस, निगरानी ने ऐसे दबोचा

TAGGED:

छुट्टी के दिन निबंधन कार्यालय खुले
REGISTRATION OFFICE ON HOLIDAYS
BIHAR NEWS
NITISH KUMAR
REGISTRATION OFFICE IN BIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.