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सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का फैसला वापस, MCD ने 2000 कर्मचारियों की भर्ती योजना रोकी

दिल्ली नगर निगम ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में तीन महीने के लिए दो हजार सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की योजना पर आखिरकार रोक लग गई है. त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से निगम ने एक कंपनी को इन कर्मचारियों की नियुक्ति का ठेका भी दे दिया था. मेयर प्रवेश वाही सहित भाजपा के कई नेताओं ने इसे महत्वपूर्ण फैसला बताया था. लेकिन घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पार्टी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा.