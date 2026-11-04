सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का फैसला वापस, MCD ने 2000 कर्मचारियों की भर्ती योजना रोकी
दिवाली के दौरान सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने केलिए तीन महीने के लिए दो हजार कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की योजना बनाई गई थी.
Published : November 4, 2026 at 7:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में तीन महीने के लिए दो हजार सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की योजना पर आखिरकार रोक लग गई है. त्योहारों के दौरान सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से निगम ने एक कंपनी को इन कर्मचारियों की नियुक्ति का ठेका भी दे दिया था. मेयर प्रवेश वाही सहित भाजपा के कई नेताओं ने इसे महत्वपूर्ण फैसला बताया था. लेकिन घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पार्टी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा.
इस फैसले को वापस लेने के पीछे सफाई कर्मचारी संगठनों और एमसीडी की विभिन्न यूनियनों के विरोध को अहम वजह माना जा रहा है. कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने की योजना सामने आने के बाद से ही सफाई कर्मचारियों की यूनियनों के साथ अन्य कर्मचारी संगठनों की कोर कमेटी इसका विरोध कर रही थी. यूनियनों का तर्क था कि नियमित या निगम के अपने कर्मचारियों के माध्यम से काम कराने के बजाय निजी कंपनी के जरिए सफाई कर्मचारी रखना निगम में निजीकरण की शुरुआत हो सकती है.
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कर्मचारी संगठनों के विरोध और त्योहारों के दौरान संभावित टकराव को देखते हुए निगम नेतृत्व को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना पड़ा. इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर डॉ. मोनिका पंत, नेता सदन जयभगवान यादव सहित अन्य नेताओं और एमसीडी यूनियनों की कोर कमेटी के बीच बैठक हुई. बैठक में मेयर प्रवेश वाही ने स्पष्ट किया कि तीन महीने के लिए दो हजार सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का फैसला वापस लिया जा रहा है.
नेता सदन जयभगवान यादव ने बताया कि दिवाली के दौरान सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए तीन महीने के लिए दो हजार कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की योजना बनाई गई थी. कर्मचारी यूनियनों में कुछ भ्रम की स्थिति के कारण इसका विरोध हुआ, जिसके चलते योजना वापस ले ली गई. उन्होंने कहा कि दिवाली पर बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी प्रयास कर रही है.
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