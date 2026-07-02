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खबर के बाद हरकत में आया महकमा, सैन्यधाम की जिम्मेदारी उपनल को देने का निर्णय

देहरादून: उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में विकसित किए जा रहे सैन्यधाम को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच अब सैनिक कल्याण विभाग हरकत में आता दिखाई दे रहा है. करीब पांच साल पहले बड़े दावों और उम्मीदों के साथ शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है. यही नहीं निर्माण एजेंसी से परियोजना का औपचारिक हस्तांतरण भी नहीं हो सका है. हालांकि इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब विभाग ने सैन्यधाम के भविष्य और उसकी देखरेख को लेकर महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है.

सैन्यधाम को लेकर पिछले कई वर्षों से निर्माण कार्य की धीमी गति, लगातार बढ़ती लागत और इसके लोकार्पण को लेकर बनी अनिश्चितता चर्चा का विषय बनी हुई है. परियोजना के लिए स्वीकृत बजट में भारी वृद्धि होने के बावजूद काम अब तक अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सका है. इसी के साथ यह सवाल भी लगातार उठता रहा कि निर्माण पूरा होने के बाद आखिर इसकी देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी किसके पास होगी.दरअसल सैन्यधाम का निर्माण कार्य पेयजल विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है. ऐसे में निर्माण एजेंसी के तौर पर परियोजना पूरी होने के बाद इसे सैनिक कल्याण विभाग को हस्तांतरित किया जाना है.

लेकिन पांच साल बीत जाने के बावजूद न तो निर्माण कार्य पूरी तरह समाप्त हो पाया है और न ही परियोजना को औपचारिक रूप से संबंधित विभाग को सौंपा गया है.इसी बीच इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सैनिक कल्याण विभाग ने सैन्यधाम के संचालन और रखरखाव को लेकर मंथन शुरू किया. विभागीय स्तर पर कई दौर की चर्चाओं के बाद यह निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य पूरा होने और हैंडओवर प्रक्रिया के बाद सैन्यधाम की देखरेख की जिम्मेदारी उपनल को सौंपी जाएगी. यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक इस बात को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी कि सैनिक कल्याण विभाग अपने स्तर पर इतने बड़े स्मारक और परिसर का संचालन किस प्रकार करेगा.

उपनल के माध्यम से सैन्यधाम के रखरखाव का निर्णय पहली बार लिया गया है. माना जा रहा है कि इससे सुरक्षा, साफ-सफाई, रखरखाव और अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में सुविधा होगी. साथ ही पूर्व सैनिकों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.सैन्यधाम को केवल एक स्मारक के रूप में नहीं बल्कि देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की स्मृतियों को संजोने वाले केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए परिसर में अमर जवान ज्योति स्थापित करने की भी योजना है. अब विभाग ने इसके संचालन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.