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NSUI के विरोध पर अग्रवाल समाज को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला निरस्त

NSUI जिला अध्यक्ष, रंजीत सिंह के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय पहुंचा और अपनी मांगों से विश्वविद्यालय प्रबंधन को अवगत कराया. प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय की जमीन को विद्यार्थियों के हित में उपयोग करने की मांग की. NSUI का कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्रावास, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं, नए विभाग और शोध सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है.

बिलासपुर: एनएसयूआई के जबरदस्त विरोध के बाद आखिरकार गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर की करीब 5 एकड़ जमीन अग्रवाल समाज को दिए जाने का फैसला निरस्त कर दिया गया है. NSUI के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने संबंधित निर्णय को निरस्त कर दिया है. गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस फैसले को NSUI ने छात्रहित में हुई जीत बताते हुए अब पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है.

NSUI के विरोध

प्रबंधन से मुलाकात के पहले विश्वविद्यालय पहुंचने पर NSUI कार्यकर्ताओं को मुख्य गेट पर रोक दिया गया. बाद में प्रशासनिक भवन के गेट भी बंद कर दिया गया. इससे परिसर में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही. कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया. ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी के नहीं पहुंचने पर NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के दोनों गेट तोड़ दिए. स्थिति को देखते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण मेहता ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन स्वीकार किया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ.

केवल फैसला वापस होना पर्याप्त नहीं है, जिस प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव सामने आया, उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए. प्रस्ताव की पूरी फाइल, बैठक की कार्रवाई और निर्णय प्रक्रिया की जांच कराने तथा कुलपति से लिखित स्पष्टीकरण की मांग की गई है: रंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष, NSUI

कुलपति पर गंभीर आरोप

NSUI के जिला अध्यक्ष ने कुलपति आलोक चक्रवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ''वो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं.'' NSUI ने स्पष्ट किया कि उसका विरोध किसी समाज विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की भूमि के गैर-शैक्षणिक उपयोग के प्रस्ताव के खिलाफ है.

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