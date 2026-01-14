ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश की एंट्री पर रोक का विरोध, पुलिस से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
पुलिस द्वारा नकाबपोश की ज्वेलरी शॉप में एंट्री पर रोक लगाने के फैसले का विरोध हो रहा है. वैकल्पिक व्यवस्था की मांग हो रही है.
Published : January 14, 2026 at 5:56 PM IST
धनबाद/बोकारो: अपराधियों ने रविवार को बोकारो में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की थी. घटना के बाद बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश लोगों को एंट्री नहीं देने की बात कही थी. डीआईजी के इस फरमान के बाद समाज के एक वर्ग में पुलिस के प्रति नाराजगी जताई है.
इदार-ए-शरिया झारखंड के अध्यक्ष मौलाना मो कुतुबद्दीन रिजवी ने कहा कि एयरपोर्ट में पुरुष और महिला के लिए दो अलग अलग केबिन बने होते हैं. महिला सुरक्षा गार्ड के द्वारा ही महिला यात्री की जांच की जाती है. सुरक्षा के लिहाज से ज्वेलरी शॉप पर भी कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन किसी नकाब पहनने वाले को टारगेट करना सही नहीं है. मौलाना ने कहा कि नकाब पहनकर चोर उचक्के आजकल आपराधिक घटना को अंजाम दे रहें हैं. जिसके कारण कम्युनिटी की बदनामी होती है. सर्राफा दुकानों पर महिला कॉन्स्टेबल की ड्यूटी लगाने की जरूरत है.
हिजाब बैन की जगह महिला गार्ड नियुक्त करे दुकानदार
वासेपुर की संस्था तहजीम अहले सुन्नत के प्रतिनिधि गुलाम मो अशरफी ने कहा कि यह एक तुगलकी फरमान है. इसका हम विरोध करते हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही नकाब पहनकर चोरी करते हैं. आए दिन लोग नकाब पहनकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहें हैं. अगर पुलिस नकाब पहने लोगों को सर्राफा दुकानों में एंट्री नहीं देना चाहते हैं तो महिला गार्ड की नियुक्ति करें. ताकि वह जांच कर सकें. संदेह होने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है. लेकिन किसी की भावनाओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें. उन्होंने कहा कि मामले पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है.
वहीं राष्ट्रीय युवा जनता दल के प्रदेश महासचिव अफजल खान ने कहा कि हमारे यहां हिजाब एक पर्दा है. पर्दा हर संस्कृति में होता है. राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में औरतों का घूंघट ही पर्दा रहता है. घर में भी वह अपने से बड़ों के लिहाज के तौर पर घूंघट रखती हैं. यह तो हमारी संस्कृति है. अगर सर्राफा दुकान पर कुछ आशंका होती है, तो उसकी जांच करने की जरूरत है. इसके लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए.
बोकारो के तनिष्क शोरूम में असफल लूट की घटना के बाद बोकारो पुलिस अलर्ट मोड में है. इसी को लेकर चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में ज्वेलरी शॉप के दुकानदारों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी किया गया है.
बार-बार खरीदारी करने वालों पर रखें नजर: पुलिस
बैठक में चास एसडीपीओ ने हेलमेट और बुर्का पहने लोगों को दुकान में प्रवेश करने को लेकर मनाही की है. साथ जो युवा बार-बार खरीदारी करने आते हैं उस पर भी नजर रखने को बोला गया है. इसके अलावा सभी दुकानदारों को दुकान में सिक्योरिटी अलार्म, दुकान के गेट में लॉक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरा दुकान के अंदर और बाहर हाई डेफिनेशन के लगाने का निर्देश जारी किया गया है. जिससे कि सड़क पर आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों के बारें में पता चल सके. इसके अलावा संदिग्ध स्थिति में डायल 112 पर या टाइगर थाना पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं.
ज्वेलरी शॉप के मालिकों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया. साथ ही कहा कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे. दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक हमारी पूंजी हैं. ऐसे में ग्राहक भी हमें सहयोग करें, मास्क, बुर्का और हेलमेट पहनकर दुकानों में ना आएं, ताकि उनकी और हम लोगों की सुरक्षा बनी रहे. एसडीपीओ ने कहा कि दुकान में अलार्म सिस्टम को चालू रखें. ताकि आपातकालीन स्थिति में अलार्म का उपयोग कर सके. इसके अलावा अंदर में लॉक सिस्टम रखें. जिससे ग्राहक के प्रवेश को रेगुलेट किया जा सके.
