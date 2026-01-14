ETV Bharat / state

ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश की एंट्री पर रोक का विरोध, पुलिस से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

धनबाद/बोकारो: अपराधियों ने रविवार को बोकारो में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश की थी. घटना के बाद बोकारो प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश लोगों को एंट्री नहीं देने की बात कही थी. डीआईजी के इस फरमान के बाद समाज के एक वर्ग में पुलिस के प्रति नाराजगी जताई है.



इदार-ए-शरिया झारखंड के अध्यक्ष मौलाना मो कुतुबद्दीन रिजवी ने कहा कि एयरपोर्ट में पुरुष और महिला के लिए दो अलग अलग केबिन बने होते हैं. महिला सुरक्षा गार्ड के द्वारा ही महिला यात्री की जांच की जाती है. सुरक्षा के लिहाज से ज्वेलरी शॉप पर भी कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन किसी नकाब पहनने वाले को टारगेट करना सही नहीं है. मौलाना ने कहा कि नकाब पहनकर चोर उचक्के आजकल आपराधिक घटना को अंजाम दे रहें हैं. जिसके कारण कम्युनिटी की बदनामी होती है. सर्राफा दुकानों पर महिला कॉन्स्टेबल की ड्यूटी लगाने की जरूरत है.

हिजाब बैन पर नाराजगी जाहिर करते मुस्लिम सामाज के लोग (ईटीवी भारत)

हिजाब बैन की जगह महिला गार्ड नियुक्त करे दुकानदार

वासेपुर की संस्था तहजीम अहले सुन्नत के प्रतिनिधि गुलाम मो अशरफी ने कहा कि यह एक तुगलकी फरमान है. इसका हम विरोध करते हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही नकाब पहनकर चोरी करते हैं. आए दिन लोग नकाब पहनकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहें हैं. अगर पुलिस नकाब पहने लोगों को सर्राफा दुकानों में एंट्री नहीं देना चाहते हैं तो महिला गार्ड की नियुक्ति करें. ताकि वह जांच कर सकें. संदेह होने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है. लेकिन किसी की भावनाओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें. उन्होंने कहा कि मामले पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है.



वहीं राष्ट्रीय युवा जनता दल के प्रदेश महासचिव अफजल खान ने कहा कि हमारे यहां हिजाब एक पर्दा है. पर्दा हर संस्कृति में होता है. राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में औरतों का घूंघट ही पर्दा रहता है. घर में भी वह अपने से बड़ों के लिहाज के तौर पर घूंघट रखती हैं. यह तो हमारी संस्कृति है. अगर सर्राफा दुकान पर कुछ आशंका होती है, तो उसकी जांच करने की जरूरत है. इसके लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए.