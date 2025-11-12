ETV Bharat / state

नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग पर फैसला सुरक्षित, जानिये पूरा मामला

सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा मामले में चार मुकदमों को रद्द करने के लिए दाखिल की गई है याचिका.

नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण (फाइल फोटो)
नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भीम आर्मी प्रमुख व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ 2017 में सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के दौरान दर्ज चार मुकदमों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. याचिकाओं पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने की.

सहारनपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 2017 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद चंद्रशेखर पर हिंसा फैलाने, हत्या के प्रयास, आगजनी और अन्य गंभीर धाराओं में चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे. पुलिस ने इन मामलों में जांच पूरी कर ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.


चंद्रशेखर ने इन चारों मुकदमों की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक ही घटना से जुड़ी सभी शिकायतों को एक ही मुकदमे में जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक ही घटना को आधार बनाकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है.

वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि चारों घटनाएं अलग-अलग हैं, इनके वादी और घटनास्थल भिन्न हैं, इसलिए हर मामले की अलग-अलग सुनवाई होना न्यायसंगत है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

यह था मामला : बता दें, कि सहारनपुर के रामनगर में 8 मई 2017 को जातीय हिंसा हुई थी. इस मामले में शिकायतकर्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. पुलिस ने इस घटना के बाद पीड़ित की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की थी.

