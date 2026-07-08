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इस तारीख को होगा खान सर के भविष्य का फैसला! अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

पटना: राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद से जुड़े मामले में बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. वहीं कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है. अब 10 जुलाई को कोर्ट का आदेश आएगा.

खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई: इससे पहले मंगलवार को दोनों पक्षों की ओर से करीब 40 मिनट तक विस्तृत बहस हुई. हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे निर्धारित की थी. माना जा रहा था कि आज सुनवाई में जमानत याचिका पर फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित: मामला खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा है. बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से पक्षकारों की दलीलें सुनीं. अब 10 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी.

मंगलवार को भी हुई थी सुनवाई: खान सर के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता रजत सिंह ने सुनवाई के बाद बताया कि मंगलवार को भी अदालत में लगभग 40 मिनट तक बहस चली. उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई. विशेष रूप से खान सर के बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस से जुड़े मुद्दे पर भी दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं.

" मंगलवार को बहस पूरी नहीं हो सकी थी. अदालत ने शेष बहस के लिए बुधवार का समय निर्धारित किया था. न्यायाधीश ने भी टिप्पणी की कि यह मामला काफी लंबे समय से लंबित है और इसका जल्द निष्पादन होना चाहिए."- रजत सिंह, कानूनी सलाहकार अधिवक्ता