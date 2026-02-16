ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा मामले के 12 आरोपियों की जमानत पर फैसला टला, कल सुनाया जाएगा फैसला

फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई.अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया.

तीस हजारी कोर्ट
तीस हजारी कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 16, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के बारह आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर अब कल यानि 17 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जबकि 9 फररवी को आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सभी 12 आरोपियों की जमानत याचिका पर 17 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा.

कोर्ट 17 जनवरी को ने जिन आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी उनमें मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद , मोहम्मद अतहर, अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल शामिल हैं.

बता दें कि 24 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत दी थी. उसके पहले भी तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए उस पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था. 24 जनवरी को दोबारा तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत देने का आदेश दिया था.

बता दें कि 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांचl पुलिसकर्मी घायल हो गये। घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है. उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

ये भी पढ़ें- तुर्कमान गेट हिंसा मामले के आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

TAGGED:

TIS HAZARI COURT NEWS
तुर्कमान गेट मस्जिद अतिक्रमण मामला
RAMLEELA MAIDAN VIOLENCE CASE
TURKMAN GATE MOSQUE ENCROACHMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.