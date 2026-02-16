ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा मामले के 12 आरोपियों की जमानत पर फैसला टला, कल सुनाया जाएगा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के बारह आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर अब कल यानि 17 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जबकि 9 फररवी को आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सभी 12 आरोपियों की जमानत याचिका पर 17 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा.



कोर्ट 17 जनवरी को ने जिन आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी उनमें मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद , मोहम्मद अतहर, अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल शामिल हैं.

बता दें कि 24 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत दी थी. उसके पहले भी तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए उस पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था. 24 जनवरी को दोबारा तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत देने का आदेश दिया था.

