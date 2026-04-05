हाईकोर्ट ने कहा- नामित सदस्य के नहीं आने पर भी चयन समिति का निर्णय प्रभावी
हाईकोर्ट ने कहा- गोरखपुर के सेंट जॉन्स गर्ल्स जूनियर हाईस्कूल में लिपिक पद पर विकास अलेक्जेंडर की नियुक्ति वैध है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 10:59 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित सदस्य के न आने के बावजूद चयन समिति नियुक्ति कर सकती है. इससे चयन प्रक्रिया दूषित नहीं होगी इसलिए गोरखपुर के सेंट जॉन्स गर्ल्स जूनियर हाईस्कूल में लिपिक पद पर विकास अलेक्जेंडर की नियुक्ति वैध है. कोर्ट ने कहा कि अनुमोदन न करने का बीएसए गोरखपुर का आदेश मनमानापूर्ण व गैरकानूनी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सेंट जॉन्स गर्ल्स जूनियर हाईस्कूल की प्रबंध समिति की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने लिपिक की नियुक्ति का अनुमोदन करने से इनकार करने के बीएसए गोरखपुर के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आपत्ति शुरुआत में की जानी चाहिए थी.
लंबा समय बीत जाने के बाद जब कि जवाब व प्रति उत्तर दाखिल हो चुका है, उसके बाद आपत्ति स्वीकार्य नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थापित कानून है कि चयन प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति चयन को चुनौती नहीं दे सकता. इस आधार पर भी प्रबंध समिति की याचिका सुनवाई के योग्य है.
मामले के तथ्यों के अल्पसंख्यक स्कूल की प्रबंध समिति ने बीएसए से लिपिक की नियुक्ति की अनुमति लेकर दो अखबारों में भर्ती का विज्ञापन निकाला. उसके बाद कई आवेदन आए. नियमानुसार चयन समिति में प्रबंधक, प्रधानाध्यापक व बीएसए द्वारा नामित एक सदस्य शामिल होते हैं. प्रबंधक ने बीएसए से सदस्य नामित करने का अनुरोध किया. इस पर बीएसए ने राजकीय हाईस्कूल बारी गांव के प्रधानाचार्य जितेन्द्र कुमार पांडेय को सदस्य नामित किया.
साक्षात्कार के लिए तय तिथि पर नामित सदस्य नहीं आए और दो सदस्यों ने चयन कर लिया. उसके बाद अनुमोदन के लिए कागजात बीएसए को भेजे. बाढ़ के कारण चयन के कागजात भेजने में हुई देरी हुई. बीएसए को एक माह में अनुमोदन करना था, अन्यथा डीम्ड माना जाता है लेकिन बीएसए ने चयन में खामी बताकर अनुमोदन से इनकार करते हुए नए सिरे से चयन करने का आदेश दिया. इस आदेश की जानकारी होने पर याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी गई थी.
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