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कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली प्रशासन का बड़ा फैसला, सावन के सभी सोमवार को शिक्षण संस्थानों में छुट्टी

बरेली: सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. डीएम अविनाश सिंह के निर्देश के मुताबिक श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को बरेली महानगर के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा.



कांवड़ रूट वाले संस्थान भी बंद: कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली रोड और बदायूं रोड के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे. प्रशासन के अनुसार सावन के प्रत्येक सोमवार को बरेली के सातों नाथ मंदिरों में करीब 15 लाख श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के जलाभिषेक और दर्शन के लिए पहुंचने का अनुमान है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर सुबह से देर रात तक यातायात का दबाव रहेगा और कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन सकती है. छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और आवागमन में होने वाली असुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.



स्टाफ की छुट्टी नहीं: जारी आदेश के तहत यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों से संचालित सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के अलावा विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, तकनीकी कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। हालांकि, शिक्षण संस्थानों में शासकीय कार्यों के लिए स्टाफ उपस्थित रहेंगे. यदि किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित परीक्षा आयोजित की जानी है, तो वह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न होगी.

