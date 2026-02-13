ETV Bharat / state

मोहरा एनिकट का छलावा, अब तक कई नाबालिगों की डूबकर मौत, मौके पर ना चेतावनी ना सुरक्षा

अख्तर अली,संवाददाता

सूरजपुर : प्रकृति लोगों को अपनी ओर खींचती है.लोग प्रकृति के बीच में समय बीताना चाहते हैं.कभी-कभी यही प्रकृति लोगों को ऐसा दर्द दे जाती है,जिसकी यादें कभी नहीं मिटती.आज हम आपको सूरजपुर के ऐसे ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं,जिसने कई परिवारों को दर्द के समंदर में डुबा दिया है.इस दर्द के समंदर से निकलने के लिए लोगों को ना जाने कितने साल लगेंगे,फिर भी हर साल इस दर्द से नए लोगों का सामना हो जाता है.आईए जानते हैं आखिर कौन लोगों को दर्द दे रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है.

सुकून वाली खतरनाक जगह



अक्सर हम और आप वैकेशन या छुट्टियों में ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां सुकून के दो पल बिताए जा सके.सूरजपुर में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोग छुट्टियों में अपने परिवार के साथ आते हैं. नदी,झरने और बांध के किनारे परिवार पिकनिक मनाकर अपना दिन काटते हैं.लेकिन इसी सूरजपुर में एक जगह ऐसी भी है जो जितनी खूबसूरत है,उतनी ही खतरनाक भी.इस जगह पर आने वाले लोग ये नहीं जानते कि उनकी एक गलती किसी के जीवन पर भारी पड़ सकती है.आईए जानते हैं इस खूबसूरत और खतरनाक जगह के बारे में.

एनिकट बना मौत की वजह

सूरजपुर जिले के रामनगर और नयनपुर गांव के बीच बहने वाली रेणुका नदी पर एक एनिकट का निर्माण किया गया है. इस एनिकट का नाम मोहरा है. मौजूदा समय में मोहरा एनिकट लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहा है,क्योंकि इस एनिकट में साल छह महीने में किसी ना किसी की जान डूबने से हो रही है. हैरानी की बात ये है कि इस एनिकट में डूबने वाले लोगों में ज्यादातर नाबालिग हैं.कभी कभी तो जोड़े में नाबालिग एनिकट के पानी में समा जाते हैं.दूर से खूबसूरत दिखने वाला ये एनिकट लोगों के लिए अनजान खतरे के समान है.एनिकट की हालत भी जर्जर हो चुकी है.अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने वाले एसडीआरएफ के आंकड़ों के अनुसार पांच बच्चों समेत छः लोगों की मौत बीते चार वर्षों में हो चुकी है.