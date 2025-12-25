ETV Bharat / state

मंईयां लाभुकों को तोहफा, नवंबर माह की राशि ट्रांसफर, चार जिलों में हुआ विलंब, इस दिन से मिलेगी दिसंबर की राशि

रांचीः झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों के लिए खुशखबरी है. क्रिसमस त्यौहार को देखते हुए जिला स्तर से लाभुकों के खाते में नवंबर माह की किस्त ट्रांसफर होने लगी है. ज्यादातर जिलों से नवंबर माह के किस्त के 2500 रु. आधार सीडिंग से भेज दिए गए हैं. अब सिर्फ दिसंबर माह की किस्त बकाया है. इसको भी जारी करने की तैयारी कर ली गई है.



चार जिलों में हुआ थोड़ा विलंब

निदेशालय के मुताबिक राज्य के 24 में से 20 जिलों में 23 दिसंबर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. सिर्फ देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में कुछ वजहों से विलंब हो रहा था. वहां भी 24 दिसंबर की शाम से राशि ट्रांसफर करने की कवायद शुरू हो गई है. भरोसा दिलाया गया है कि 25 दिसंबर तक इन चारों जिलों के लाभुकों के खाते में नवंबर माह की किस्त चली जाएगी.



बहुत जल्द जारी होगी दिसंबर माह की किस्त

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक विजय कुमार के मुताबिक फरवरी, 2026 तक की राशि पड़ी हुई है. लिहाजा, किस्त को जारी करने में कहीं कोई अड़चन नहीं है. इस बार क्रिसमस त्यौहार को देखते हुए नवंबर माह की किस्त जारी की जा रही है. दिसंबर माह की किस्त जनवरी, 2026 में सोहराय और टुसू पर्व को देखते हुए जारी करने की तैयारी है ताकि त्यौहार की खुशियों में चार चांद लग सके.



रांची जिला प्रशासन ने जारी कर दिए पैसे

रांची जिला प्रशासन ने लाभुकों की लिस्ट भी जारी कर दी है. रांची जिला की 3 लाख 93 हजार 84 लाभुकों के खाते में आधार बेस्ड भुगतान के तहत 98 करोड़ 27 लाख 10 हजार की राशि का भुगतान कर दिया गया है.



बजट और अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान