25 दिसंबर को प्रदेशभर की शुगर मिलों के बाहर धरना देंगे किसान, गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान
sugarcane price Hike Demand: कुरुक्षेत्र में गन्ने के सरकारी मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर किसान संगठन आंदोलन के मुड में हैं.
Published : November 6, 2026 at 1:32 PM IST
कुरुक्षेत्र: स्थानीय अंतरराष्ट्रीय जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) की प्रदेशस्तरीय बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में प्रदेशभर से पहुंचे किसान प्रतिनिधियों ने गन्ने का उचित मूल्य बढ़ाने सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया. बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 25 दिसंबर को हरियाणा की सभी शुगर मिलों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार में किसान नेताः गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "किसानों ने आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है. नवंबर के अंत तक सभी शुगर मिलों में पंचायतें आयोजित कर किसानों को लामबंद किया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो गांवों में जाकर किसानों को आंदोलन के प्रति जागरूक करेंगे." उन्होंने कहा कि जब तक गन्ने का उचित रेट नहीं बढ़ाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा."
'किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए': चढूनी ने कहा कि हरियाणा में गन्ने की पैदावार और चीनी उत्पादन को देखते हुए किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए. सरकार को किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान सरकार से बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत में किसानों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा.
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11 फरवरी को कुरुक्षेत्र में बड़ी किसान पंचायत: बैठक में देश बचाओ मोर्चा को मजबूत करने और किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा 11 फरवरी को कुरुक्षेत्र में चौधरी छोटूराम की जयंती पर बड़ी किसान पंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया. किसान नेताओं ने कहा कि प्रदेशभर के किसानों को एकजुट कर आंदोलन को निर्णायक रूप दिया जाएगा.