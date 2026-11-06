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25 दिसंबर को प्रदेशभर की शुगर मिलों के बाहर धरना देंगे किसान, गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान

गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन ( ETV Bharat )

आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार में किसान नेताः गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "किसानों ने आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है. नवंबर के अंत तक सभी शुगर मिलों में पंचायतें आयोजित कर किसानों को लामबंद किया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो गांवों में जाकर किसानों को आंदोलन के प्रति जागरूक करेंगे." उन्होंने कहा कि जब तक गन्ने का उचित रेट नहीं बढ़ाया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा."