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ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: मृतक की पत्नी और उसका दोस्त निकला हत्यारा, दोनों गिरफ्तार

जयपुर: शिप्रापथ थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की वारदात का खुलासा करने में सफलता हासिल की है. युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसका दोस्त ही हत्यारा निकले. पुलिस ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मोनू जाटव उर्फ मोनू चौधरी और मृतक की पत्नी आरती जाटव को गिरफ्तार किया है. मृतक की पत्नी ने अपने दोस्त मोनू जाटव से मिलकर षडयंत्रपूर्वक अपने ही पति महेश जाटव की हत्या करवाई थी.

शराब पिलाकर काम तमाम करने का बनाया प्लान: डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि महेश जाटव की पत्नी आरती के आरोपी मोनू चौधरी के साथ पिछले 3 साल से अवैध संबंध थे. इस बात का महेश को पता लगा, तो उसने पत्नी को आरोपी से बात करने के लिए मना किया. आरोपी के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया. इसके बाद आरोपी आरती और मोनू चौधरी ने महेश को रास्ते से हटाने के लिए हत्या का प्लान बनाया. षडयंत्र पूर्वक आरोपी मोनू चौधरी महेश के साथ रोजाना शाम को शराब पार्टी करने लगा. इस तरह से आरोपी महेश का दोस्त बन गया. 11 जून को आरती की ओर से अपने दोस्त मोनू चौधरी को पति महेश को शराब पिलाने के लिए 1200 रुपए दिए गए थे और कहा था कि आज इसको शराब पिलाकर इसका काम तमाम करना है. आरोपी ठेके से शराब की बोतल खरीदी और साथ बैठकर महेश को शराब पिलाई. महेश के नशा चढ़ने पर उसे त्रिवेणी पुलिया के नीचे खड़ी गाड़ियों की आड़ में ले गया, जहां पर महेश बेहोश हो गया.

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गला काटकर की थी हत्या: आरोपी ने रात में करीब 1 बजे के आसपास धारदार हथियार से महेश का गला काटकर हत्या कर दी थी. आरोपी ने आरती को इंस्टाग्राम पर कॉल करके महेश जाटव की हत्या के बारे में बताया और वहां से ऑनलाइन बाइक बुक करके अपने रूम सोडाला नंदपुरी की ओर निकल गया. पुलिस की ओर से काफी प्रयास करके आरोपी मोनू चौधरी को दस्तयाब किया गया. आरोपी मोनू जाटव उर्फ मोनू चौधरी ने पूछताछ में बताया है कि मृतक की पत्नी आरती के कहे अनुसार उसके पति महेश जाटव की हत्या की है.