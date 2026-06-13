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ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: मृतक की पत्नी और उसका दोस्त निकला हत्यारा, दोनों गिरफ्तार

डीसीपी साउथ ने बताया कि मृतक की पत्नी के आरोपी मोनू चौधरी से पिछले 3 साल से अवैध संबंध थे.

Murder accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आए हत्या के आरोपी (Courtesy - Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 8:22 PM IST

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जयपुर: शिप्रापथ थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की वारदात का खुलासा करने में सफलता हासिल की है. युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसका दोस्त ही हत्यारा निकले. पुलिस ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मोनू जाटव उर्फ मोनू चौधरी और मृतक की पत्नी आरती जाटव को गिरफ्तार किया है. मृतक की पत्नी ने अपने दोस्त मोनू जाटव से मिलकर षडयंत्रपूर्वक अपने ही पति महेश जाटव की हत्या करवाई थी.

शराब पिलाकर काम तमाम करने का बनाया प्लान: डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि महेश जाटव की पत्नी आरती के आरोपी मोनू चौधरी के साथ पिछले 3 साल से अवैध संबंध थे. इस बात का महेश को पता लगा, तो उसने पत्नी को आरोपी से बात करने के लिए मना किया. आरोपी के मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया. इसके बाद आरोपी आरती और मोनू चौधरी ने महेश को रास्ते से हटाने के लिए हत्या का प्लान बनाया. षडयंत्र पूर्वक आरोपी मोनू चौधरी महेश के साथ रोजाना शाम को शराब पार्टी करने लगा. इस तरह से आरोपी महेश का दोस्त बन गया. 11 जून को आरती की ओर से अपने दोस्त मोनू चौधरी को पति महेश को शराब पिलाने के लिए 1200 रुपए दिए गए थे और कहा था कि आज इसको शराब पिलाकर इसका काम तमाम करना है. आरोपी ठेके से शराब की बोतल खरीदी और साथ बैठकर महेश को शराब पिलाई. महेश के नशा चढ़ने पर उसे त्रिवेणी पुलिया के नीचे खड़ी गाड़ियों की आड़ में ले गया, जहां पर महेश बेहोश हो गया.

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गला काटकर की थी हत्या: आरोपी ने रात में करीब 1 बजे के आसपास धारदार हथियार से महेश का गला काटकर हत्या कर दी थी. आरोपी ने आरती को इंस्टाग्राम पर कॉल करके महेश जाटव की हत्या के बारे में बताया और वहां से ऑनलाइन बाइक बुक करके अपने रूम सोडाला नंदपुरी की ओर निकल गया. पुलिस की ओर से काफी प्रयास करके आरोपी मोनू चौधरी को दस्तयाब किया गया. आरोपी मोनू जाटव उर्फ मोनू चौधरी ने पूछताछ में बताया है कि मृतक की पत्नी आरती के कहे अनुसार उसके पति महेश जाटव की हत्या की है.

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मजदूरी करता था महेश: इस संबंध में मृतक के चाचा मांगीलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भतीजा महेश जाटव त्रिवेणी नगर पुलिया के पास मजदूरी करता था. मोनू जाटव उर्फ मोनू चौधरी काफी दिनों से रंजिश रखता था. 11 जून की शाम को मोनू जाटव अपनी बातों में फंसाकर शराब पीलाने के लिए त्रिवेणी पुलिया के नीचे ले गया. ज्यादा शराब पिलाने के बाद मोनू ने महेश को बजरी मंडी की तरफ ले जाकर धारदार वस्तु से गला रेतकर हत्या कर दी.

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लोकेशन बदलता रहा आरोपी: वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्पेशल टीमों का गठन किया. 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरो के फुटेज खंगाले गए. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करके तलाश की गई. आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा. पुलिस ने पीछा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी वारदात के बाद मध्य प्रदेश निकलने की फिराक में था. हत्या की वारदात का खुलासा करने में साइबर सेल साउथ के हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार, राम सिंह, शिप्रापथ थाने के कांस्टेबल मंगल और छोटू राम की विशेष भूमिका रही.

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अवैध संबंध के चलते हत्या
MURDER DUE TO ILLICIT RELATIONSHIP
MURDER ACCUSED ARRESTED
MURDER COMMITTED BY SLITTING THROAT
BLIND MURDER CASE SOLVED

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