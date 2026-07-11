जीजा से चल रहा था होने वाली पत्नी का प्रेम, जमुआ से उठाया जमुई में मिली लाश
जमुआ के चर्चित नीरज हत्याकांड का खुलासा हो गया है. इस मामले में मृतक का होने वाला साढ़ू को गिरफ्तार किया गया है.
Published : July 11, 2026 at 3:41 PM IST
गिरिडीह: जमुआ के चर्चित नीरज हत्याकांड का खुलासा गिरिडीह एसपी की टीम ने कर लिया है. टीम ने इस कांड को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त सुभाष पासवान को गिरफ्तार कर लिया है. सुभाष हाजरा मृतक का होने वाला साढ़ू था. इसकी जानकारी खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने शनिवार को दी.
अमरेंद्र ने बताया कि नीरज के लापता होने के बाद से ही उसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी. इस बीच बिहार के जमुई में नीरज की लाश मिली. इसके बाद गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने विशेष जांच दल का गठन किया. उनके नेतृत्व में जांच शुरू की गई और घटना को अंजाम देने वाले सुभाष पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया.
हथियार बरामद, स्पीड ट्रायल का होगा प्रयास
एसडीपीओ ने बताया कि मुख्य अभियुक्त सुभाष पासवान की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार, एक स्कूटर और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. शराब की बोतल भी मिली है. उन्होंने बताया कि पूरा प्रयास रहेगा कि यह मामला स्पीड ट्रायल में जाए और हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले.
ढाई साल से साली से था प्रेम संबंध
एसडीपीओ ने बताया कि घटना की जांच में यह बात साफ हुई है कि जिस लड़की से नीरज की शादी होनी थी उस लड़की के साथ सुभाष पासवान (लड़की का जीजा) का प्रेम संबंध चल रहा था. पिछले ढाई वर्ष से दोनों प्रेम में थे. इसकी जानकारी पूछताछ में मृतक की होने वाली पत्नी ने भी दी है. उसने बताया कि उसका अपने जीजा सुभाष के साथ प्रेम संबंध था और सुभाष ने उससे कहा था कि शादी नहीं करना. वह उसको रखेगा. एसडीपीओ ने बताया कि सुभाष पासवान ने यह स्वीकार किया है कि उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था. सुभाष को आज शाम या कल न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा.
थानेदार की रही लापरवाही
एसडीपीओ ने बताया कि इस कांड को लेकर जमुआ के थाना प्रभारी विभूति देव पर लापरवाही का आरोप लगा है. प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है. गिरिडीह के एसपी ने इसकी जांच का निर्देश दिया है शाम तक जांच रिपोर्ट भेज दी जाएगी.
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