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अंतिम संस्कार के बाद जिंदा घर लौटा मृतक, शिनाख्त की गलती से दूसरे बुजुर्ग का हुआ था दाह संस्कार

बरेली: जनपद के इज्जतनगर थाना क्षेत्र से रविवार को एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया. एक परिवार ने रेलवे ट्रैक पर मिले शव को अपना लापता पिता मंशालाल समझकर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन मंशालाल के जिंदा घर लौटने पर परिवार के लोग हैरान रह गए.



दरअसल, 2 अक्टूबर को इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के प्रबंधक ने रेलवे ट्रैक पर शव होने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो शव का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था. पहचान के प्रयास के दौरान केशव कुमार ने शव को अपने पिता मंशालाल का बताया. पुलिस ने शिनाख्त के आधार पर पंचनामा कर पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर, शव परिवार को सौंप दिया. इसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया.

सीओ थर्ड आशुतोष शिवम (VIDEO Credit; ETV Bharat)

इस दौरान, 3 अक्टूबर को केशव कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके पिता मंशालाल घर लौट आए हैं. यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, जिस व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका था, वह जिंदा है. इसके बाद पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर मिले शव की दोबारा पहचान कराने का प्रयास किया. इसी दौरान मंशालाल के पड़ोसी आलोक यादव ने बताया कि उनके पिता चंद्रिका सिंह यादव 2 अक्टूबर की सुबह टहलने के लिए घर से निकले थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे.पुलिस ने फोटो, हुलिये और कपड़ों के आधार पर दोबारा जांच की तो शव की पहचान चंद्रिका सिंह यादव के रूप में हुई. यानी जिस शव को पहले मंशालाल समझकर उनके परिवार को सौंपा गया था, वह वास्तव में चंद्रिका सिंह का निकला. गलत पहचान के कारण मंशालाल के परिवार ने जिस शव का अंतिम संस्कार किया था, वह चंद्रिका सिंह यादव का था. अब चंद्रिका सिंह के बेटे आलोक यादव अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करेंगे.सीओ थर्ड आशुतोष शिवम ने बताया कि शव का चेहरा रन-ओवर के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त था. मंशालाल के बेटे केशव कुमार ने शव की पहचान अपने पिता के रूप में की थी. पोस्टमार्टम के दौरान भी उन्होंने यही पहचान बताई थी. इसके बाद शव परिवार को सौंपा गया था.सीओ के मुताबिक, अगले दिन मंशालाल के घर लौटने के बाद पुलिस ने दोबारा पहचान का प्रयास किया. इसी दौरान आलोक यादव ने अपने पिता चंद्रिका सिंह के लापता होने की जानकारी दी. फोटो, हुलिये और कपड़ों के आधार पर शव की पहचान चंद्रिका सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, मंशालाल और चंद्रिका सिंह यादव दोनों के संबंध में थाने पर कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं थी. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.