ETV Bharat / state

प्रेमी ने रेता प्रेमिका का गला: परिजनों ने थाने के सामने दिया धरना, कहा, 'हत्या में और लोग भी शामिल'

प्रेमी के प्रेमिका की हत्या करने के दूसरे दिन मृतका के परिजनों ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

Family members of the deceased protesting
धरना देते मृतका के परिजन (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल: प्रेमिका की दूसरी जगह सगाई करने से नाराज प्रेमी के द्वारा प्रेमिका की हत्या मामले में मृतका के परिजन शनिवार को मुंडावर थाने के सामने धरने पर बैठ गए. इस दौरान उन्होंने बहरोड़-सोडावास मार्ग पर जाम लगा दिया. परिजनों को आशंका है कि इस हत्या में अन्य लोग भी शामिल हैं. उन्हें गिरफ्तार किया जाए.

आरोपी गिरफ्तार: मामले की सूचना लगते ही किशनगढ़ बास डीएसपी लाल सिंह यादव मय जाप्ते थाने पर पहुंचे और मृतक लड़की के परिजनों संग समझाइश का दौर चला. मृतका के परिवारजनों ने कहा कि इस मामले में और भी लोग शामिल हैं. उन्हें भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. पुलिस ने देर शाम को आरोपी उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया. जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

पढ़ें: खैरथल में थाने के सामने प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या, फिर थाने जाकर किया सरेंडर

'मैंने साधु-संतों की सेवा की, मेरे साथ अन्याय हुआ': थाने के सामने बैठे सेकड़ों लोगों के बीच लड़की के पिता रोते हुए बोले कि पूरा क्षेत्र मेरे बारे में जानता है. मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और पिछले कई सालों से मैंने साधु-संतों की सेवा की है. मेरे साथ अन्याय हुआ है. जो भी दोषी है, उसे सजा मिले. इस दौरान मुंडावर थाना अधिकारी रामनिवास ने कहा पुलिस आपके साथ है. जो भी इस मामले में दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा. मामले की जांच किशनगढ़ बास डीएसपी कर रहे हैं.

TAGGED:

खैरथल में प्रेमिका की हत्या
MUNDAWAR LOVER MURDER
FAMILY PROTEST AT POLICE STATION
DEMAND TO ARREST OTHER ACCUSED
MURDER IN FRONT OF POLICE STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.