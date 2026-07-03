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मेरठ में कर्ज से परेशान युवक ने फांसी लगाकर जान दी

​मेरठ: नौचंदी थाना क्षेत्र के जयदेवी नगर में गुरुवार रात 8.30 बजे 31 वर्षीय युवक का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलने पर नौचंदी थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया. शुरुआती जांच में मामला भारी कर्ज और गृहक्लेश का बताया जा रहा है.



​मृतक की पहचान जयदेवी नगर निवासी मनोज (31 वर्ष) के रूप में हुई है. गुरुवार को मनोज की पत्नी अपने तीन बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी, जिसके कारण मनोज घर पर अकेला था. रात करीब साढ़े आठ बजे इसी मकान के हिस्से में रहने वाला एक बच्चा जब किसी काम से मनोज के कमरे पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई. बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े. कमरे के भीतर मनोज का शव फंदे के सहारे लटका मिला.



​घटना की जानकारी तुरंत नौचंदी थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे की बारीकी से तलाशी ली. पुलिस ने कमरे में किसी सुसाइड नोट की भी तलाश की, लेकिन मौके से कोई पत्र बरामद नहीं हुआ. इसके बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए. फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में शव को फंदे से नीचे उतारा गया और पंचनामे की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया.



​मृतक मनोज के पिता हरिकिशन ने बताया कि बेटा पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था. उसके ऊपर करीब 4 से 5 लाख रुपये का कर्ज था. कर्ज के इस तनाव के कारण उसने बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी थी. वह सुबह से ही परेशान रहता था.



शराब के नशे में वह अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था. बच्चों को भी बुरी तरह पीटता था और उन्हें जान से मारने की धमकियां देता था. पत्नी को कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ मायके भेजा गया था, लेकिन पीछे से मनोज ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. परिजनों ने यह भी बताया कि उन्होंने मनोज की मदद करने के लिए उसे पैसे भी दिए थे और हर संभव समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कर्ज और अवसाद के कारण वह नहीं माना.



​नौचंदी थाना प्रभारी अनूप सिंह के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह मामला अत्यधिक कर्ज और पारिवारिक कलह के कारण डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने का मामला प्रतीत हो रहा है. परिजनों और पिता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच की जा रही है.



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