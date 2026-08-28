ETV Bharat / state

दिल्ली: करोड़ों के कर्ज में डूबे बेटे ने रची 44 लाख की फर्जी लूट की साजिश, पुलिस ने बेटे समेत 2 को किया गिरफ्तार

दिल्ली के शाहदरा में सगे बेटे ने रची पिता की रकम हड़पने की साजिश, दोस्त संग गिरफ्तार.

फाइल फोटो
दिल्ली पुलिस के जवान (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2026 at 11:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शाहदरा जिले में एक कूरियर बॉय से हुई 44 लाख रुपये की लूट के मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में इस सनसनीखेज लूट का जो सच सामने आया, उसने पीड़ित कारोबारी परिवार को हिलाकर रख दिया है. वारदात की साजिश रचने वाला कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित व्यापारी का 26 वर्षीय बेटा ही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बेटा करोड़ों रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था और उसी से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर लूट की इस फर्जी वारदात को अंजाम दिया था.

शाहदरा के डीसीपी आरपी मीना के मुताबिक, शास्त्री नगर निवासी 52 वर्षीय जितेंद्र कुमार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी. जितेंद्र ने बताया कि वह एमएस पार्क (ई-49) निवासी अवधेश तिवारी से 44 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी लेकर राजकुमार नाम के एक व्यक्ति को देने जा रहे थे. लेकिन, जैसे ही जितेंद्र कुमार रकम लेकर अपनी बाइक से थोड़ा आगे बढ़े, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे एक बदमाश ने उनकी बाइक रोक ली. इतने में उसका दूसरा साथी भी वहां आ पहुंचा. दोनों आरोपियों ने जितेंद्र पर दबाव बनाया और पैसों से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत डकैती का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. इसी दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध कड़ियां मिलीं. जब पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र कुमार और पैसे भेजने वाले व्यापारी के परिवार से दोबारा बारीक पूछताछ की, तो बयानों में भारी असमानता नजर आई. पुलिस की सख्ती के आगे जब बयानों का झूठ टूटा, तो परत-दर-परत पूरी साजिश बेनकाब हो गई. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह पूरी लूट एक सोची-समझी साजिश थी.

डीसीपी आरपी मीना के मुताबिक, इस सनसनीखेज साजिश की पटकथा पैसे भेजने वाले व्यापारी अवधेश तिवारी के अपने ही बेटे ने लिखी थी. अवधेश तिवारी के 26 वर्षीय बेटे प्रभय (प्रांजय) तिवारी पर भारी कर्ज था. अपने कर्ज को चुकाने के लिए उसने पिता के पास रखी भारी-भरकम रकम को हड़पने की योजना बनाई. जैसे ही उसके पिता ने जितेंद्र को 44 लाख रुपये डिलीवरी के लिए दिए, प्रभय ने तुरंत अपने साथी को अलर्ट कर दिया और रास्ते में फर्जी लूट की वारदात को अंजाम दिलवा दिया. पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड प्रभय तिवारी और उसके साथी सरब तिवारी उर्फ प्रफुल (21) को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल आरोपियों से बाकी रकम की बरामदगी और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली-एनसीआर में नकली कैंसर दवाओं का रैकेट ध्वस्त, डॉक्टर गिरफ्तार, 17 लाख की विदेशी दवा बरामद
  2. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन: कनाडा जा रही थी 3.5 करोड़ की अफीम, बदले में आ रहे थे हथियार, 4 गिरफ्तार

TAGGED:

शाहदरा फर्जी लूट केस
DEBTOR SON ARRESTED DELHI
COURIER BOY ROBBED OF 44 LAKHS
SON PLANNED FAKE ROBBERY IN DELHI
SHAHDARA FAKE ROBBERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.