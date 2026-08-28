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दिल्ली: करोड़ों के कर्ज में डूबे बेटे ने रची 44 लाख की फर्जी लूट की साजिश, पुलिस ने बेटे समेत 2 को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शाहदरा जिले में एक कूरियर बॉय से हुई 44 लाख रुपये की लूट के मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में इस सनसनीखेज लूट का जो सच सामने आया, उसने पीड़ित कारोबारी परिवार को हिलाकर रख दिया है. वारदात की साजिश रचने वाला कोई और नहीं, बल्कि पीड़ित व्यापारी का 26 वर्षीय बेटा ही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बेटा करोड़ों रुपये के कर्ज में डूबा हुआ था और उसी से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर लूट की इस फर्जी वारदात को अंजाम दिया था.

शाहदरा के डीसीपी आरपी मीना के मुताबिक, शास्त्री नगर निवासी 52 वर्षीय जितेंद्र कुमार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी. जितेंद्र ने बताया कि वह एमएस पार्क (ई-49) निवासी अवधेश तिवारी से 44 लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी लेकर राजकुमार नाम के एक व्यक्ति को देने जा रहे थे. लेकिन, जैसे ही जितेंद्र कुमार रकम लेकर अपनी बाइक से थोड़ा आगे बढ़े, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे एक बदमाश ने उनकी बाइक रोक ली. इतने में उसका दूसरा साथी भी वहां आ पहुंचा. दोनों आरोपियों ने जितेंद्र पर दबाव बनाया और पैसों से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत डकैती का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. इसी दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध कड़ियां मिलीं. जब पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र कुमार और पैसे भेजने वाले व्यापारी के परिवार से दोबारा बारीक पूछताछ की, तो बयानों में भारी असमानता नजर आई. पुलिस की सख्ती के आगे जब बयानों का झूठ टूटा, तो परत-दर-परत पूरी साजिश बेनकाब हो गई. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह पूरी लूट एक सोची-समझी साजिश थी.