35 लाख रुपये कर्ज में डूबे व्यक्ति ने की आत्महत्या, रेलवे ट्रैक पर टुकड़ों में मिला शव

मेरठः जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. कर्ज से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में स्थित रेलवे ट्रैक पर शव सोमवार की सुबह मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले लिया. कई घंटे के बाद मृतक की शिनाख्त हो पाई. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

जानकारी के अनुसार, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में स्थित रेलवे ट्रैक के नजदीक से गुजर कर जा रहे राहगीरों ने व्यक्ति के शव को क्षत-विक्षत अवस्था देखकर पुलिस को सूचना दी. सूचना पर ब्रहम्पुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का तांता लग गया. पुलिस ने अन्य थाना पुलिस को अज्ञात शव मिलने की सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.