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पंजाब में डीए अदायगी के आसार, कर्ज में डूबे हिमाचल में कैसे होगा दस हजार करोड़ से अधिक का इंतजाम?

हिमाचल सरकार को कर्मचारियों व पेंशनर्स की डीए, डीआर व एरियर का बकाया देने के लिए ₹13 हजार करोड़ की रकम चाहिए.

कर्ज में डूबा हिमाचल, कैसे होगा ₹10,000 करोड़ से अधिक का इंतजाम?
कर्ज में डूबा हिमाचल, कैसे होगा ₹10,000 करोड़ से अधिक का इंतजाम? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 10:02 PM IST

8 Min Read
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शिमला: हिमाचल में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव के बीच कर्मचारियों के बकाया डीए व एरियर का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है. सोशल मीडिया पर तो कर्मचारी संगठनों से जुड़े पन्ने डीए व एरियर को लेकर मांग उठाते ही रहते हैं, अब पड़ौसी राज्य पंजाब से आई एक खबर ने हिमाचल में इस मामले को और अधिक गर्मा दिया है. पंजाब सरकार को वहां के हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जून के आखिर में डीए व एरियर का भुगतान किया जाए.

पंजाब में साढ़े सात लाख के करीब कर्मचारी व पेंशनर्स हैं. हिमाचल में कर्मचारियों व पेंशनर्स का ये आंकड़ा साढ़े तीन लाख के करीब है. हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार के खजाने में कर्मचारियों व पेंशनर्स की डीए, डीआर व एरियर का बकाया चुकाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपए की रकम चाहिए. इधर, हालात ये हैं कि राज्य सरकार का सामान्य कामकाज भी कर्ज लेकर चल रहा है.

क्या है देनदारियों की स्थिति?

हिमाचल में पिछले वेतन आयोग के एरियर का 8500 करोड़ रुपए देनदारी है. पूर्व में जयराम ठाकुर की सरकार के समय इस एरियर की पचास हजार रुपए की एक किश्त जारी की गई थी. उसके बाद से एरियर नहीं दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पचास हजार की इकलौती किश्त मिली है और उसके बाद कोई किश्त खजाने से जारी नहीं की गई है. इस समय हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में डीए से जुड़ा एक मामला सुनवाई के लिए है. डीए जारी करने को लेकर दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 फीसदी डीए प्राप्त कर रहे हैं और हिमाचल में ये 45 फीसदी है. इस तरह पंद्रह फीसदी का अंतर है. इसे लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

खैर, यहां जिक्र करना जरूरी है कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्त विभाग से एक प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा था. राज्य की आर्थिक स्थितियों को लेकर ये प्रेजेंटेशन तैयार की गई. उस समय सोलहवें वित्त आयोग की तरफ से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म करने की सिफारिश केंद्र सरकार ने मंजूर कर ली थी और राज्यों की आरडीजी बंद कर दी गई. इस फैसले का सबसे अधिक असर हिमाचल प्रदेश पर पड़ा था. सीएम सुक्खू ने कई मर्तबा वित्त मंत्री से लेकर फाइनेंस कमीशन से मिलकर आरडीजी जारी रखने और प्रदेश को कम से कम हर साल दस हजार करोड़ रुपए आरडीजी के तौर पर दिए जाने की मांग उठाई थी. फिलहाल, हिमाचल को कोई राहत नहीं मिली.

डीए व एरियर तो दूर पेंशन पर भी संकट

जैसे ही फाइनेंस कमीशन की आरडीजी खत्म होने वाली बात पुख्ता हो गई, हिमाचल सरकार के वित्त विभाग की तरफ से जारी प्रेजेंटेशन में राज्य की कमजोर आर्थिक स्थितियों का सच्चाई सामने आई. वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने प्रेजेंटेशन में कहा कि आरडीजी खत्म होने के बाद हिमाचल सरकार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि डीए दिया जा सके. साथ ही एरियर का भुगतान भी कठिन है. वित्त विभाग ने स्पष्ट कहा था कि डीए व एरियर तो भूल जाएं, ओपीएस की जगह न्यू पेंशन स्कीम पर विचार करना चाहिए.

वित्त सचिव ने बताया कि आरडीजी खत्म होने से पहले हिमाचल को पांच साल में 37,199 करोड़ रुपए इस मद में मिले थे. ये रकम पांच साल में मिली. यानी सालाना औसतन साढ़े सात हजार करोड़ रुपए आरडीजी से आए थे. अब ये अमाउंट शून्य हो गया है. इधर, राज्य को हर महीने वेतन व पेंशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की रकम की जरूरत होती है. ऐसे में डीए व एरियर कहां से अदा किया जा सकता है? पिछले वेतन आयोग के एरियर के 8500 करोड़ रुपए बकाया हैं. डीए, डीआर व एरियर के लिए 5500 करोड़ रुपए चाहिए. ये रकम 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक है. वित्त विभाग ने तो यहां तक कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सहारा योजना, हिमकेयर आदि पर भी कुछ सोचना होगा। सब्सिडी कंटीन्यू करने की स्थिति में सरकार नहीं है.

कर्ज के सहारे रूटीन का खर्च

हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है. चिंता की बात है कि लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है. रूटीन का खर्च भी कर्ज से आसरे हैं. ऐसे में देनदारियां चुकाना कठिन कार्य लग रहा है. हिमाचल सरकार ने नया साल शुरू होने के बाद कई मर्तबा कर्ज ले लिया है. हाल ही में मई महीने में ही 1400 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया. कुल 900 व 500 करोड़ रुपए का लोन लिया गया. फरवरी महीने में राज्य सरकार ने जो 1030 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, उसका सालाना ब्याज ही 79 करोड़ रुपए बनता है. ऐसे में कर्ज और उसका ब्याज कोढ़ में खाज होता जा रहा है. आलम ये है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को हर महीने पहले हफ्ते में वेतन नहीं मिल रहा है. इस बार भी 13 तारीख को वेतन आया है.

कर्मचारियों की आवाज को मुखरता से उठाने वाले डॉ. मामराज पुंडीर का कहना है कि सरकार वेतन आयोग का एरियर व डीए दबा कर बैठी है. ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है. हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों को डीए की कम से कम एक किश्त मिलने की उम्मीद थी, वो भी पूरी नहीं हुई. सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़े एक ग्रुप में अक्सर डीए व एरियर की अदायगी को लेकर सरकार पर तीखे तीर चलाए जाते रहे हैं.

एक पोस्ट में लिखा गया है-हिमाचल में जब भी डीए व एरियर की बात आती है तो यह सुनने को मिलता है कि ओपीएस जारी रहेगी. इसी पोस्ट पर एक कमेंट में दर्ज किया गया है-ओपीएस की आड़ में कर्मचारियों व पेंशनर्स का शोषण किया जा रहा है. कृष्ण चंद नामक एक यूजर ने लिखा-पेंशनर्स जो पहली जनवरी 2016 और 31 जनवरी 2022 तक रिटायर हुए हैं, उनके बकाया वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं.

सरकार में हलचल

कर्मचारियों व पेंशनर्स की नाराजगी को देखते हुए सरकार में उच्च स्तर पर हलचल है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग से पूछा है कि एरियर व डीए का कितना बकाया है और खजाने की स्थिति कैसी है? हालांकि पेंशनर्स व क्लास फोर कर्मियों का बकाया एरियर दिया जा चुका है, लेकिन ये रकम बड़ी नहीं थी. वहीं, कर्मचारियों के लिए सबसे अहम जेसीसी यानी ज्वाइंट को-आर्डिनेशन कमेटी (कर्मचारियों का सबसे बड़ा मंच) की बैठक भी अगस्त में संभावित है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स को उनका हक देने के लिए काम कर रही है. केंद्र का सहयोग न मिलने के बावजूद सरकार ने ओपीएस का लाभ दिया है. आगे भी कर्मचारियों की देनदारी चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी. सीएम ने आश्वासन दिया है कि पेंशनर्स की लंबित राशि जुलाई में चालीस फीसदी तक देने का प्रयास किया जाएगा. सीएम ने इस बारे में पेंशनर्स को भरोसा दिलाया है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि मौजूदा सरकार सिर्फ कर्ज लेना जानती है. अपनी कमजोरियों का ठीकरा कभी मुझ पर तो कभी केंद्र पर फोड़ा जा रहा है.

वहीं, राज्य सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती का कहना है कि एरियर व डीए का भुगतान करना आसान नहीं होगा. खजाने की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है. राज्य सरकार को आर्थिक संसाधन बढ़ाने के उपाय करने होंगे.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि वित्त विभाग अपनी प्रेजेंटेशन में राज्य के खस्ता आर्थिक हालत का ब्यौरा दे चुका है. कर्ज के सहारे चल रहे प्रदेश में एरियर व डीए की भारी-भरकम रकम देना आसान नहीं है.

हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी एरियर व डीए का भुगतान समय पर न होने को लेकर नाराजगी जताई है. देखना है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले दो महीने में क्या उपाय करते हैं.

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