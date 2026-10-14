खनन के दौरान हादसाः रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, एक मजदूर का शव निकाला, दूसरे को सुरक्षित निकाला
पत्थर के खनन के दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया था.
Published : October 14, 2026 at 10:48 AM IST
जयपुरः जिले के महेशवास गांव में पत्थर की खदान में हुए हादसे के बाद मंगलवार को रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. पत्थरों के नीचे दबे एक मजदूर के शव को बुधवार सुबह निकाला जा सका, हालांकि, एक मजदूर को मंगलवार रात को ही सुरक्षित निकाल लिया गया था. पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोबनेर अस्पताल में रखवाया है.
मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दी है. परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. जोबनेर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि मृतक मजदूर की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सच्चेलाल यादव (19) के रूप में हुई है, जबकि एक मजदूर दुर्गेश जायसवाल को रात को ही सुरक्षित निकाल लिया गया था.
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पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके परः थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि जोबनेर थाना इलाके में बंधे के बालाजी के पास महेशवास में मंगलवार शाम को पत्थर के खनन के दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया था. खनन कार्य में लगी पॉकलेन मशीन का हेल्पर सच्चेलाल यादव गहराई में दब गया. चालक दुर्गेश पर भी पत्थरों का मलबा गिर गया. घटना की जानकारी मिलने पर जोबनेर थाना पुलिस और सांभर लेक एसडीएम ऋषिराज कपिल मौके पर पहुंचे. रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दुर्गेश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि सच्चेलाल यादव की तलाश में एसडीआरएफ की मदद से रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.
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पॉकलेन से कूदा और मलबे में दबा हेल्परः यह हादसा मंगलवार शाम को हुआ. जब महेशवास में खदान से पत्थर के खनन के दौरान पहाड़ी की ऊंचाई से पत्थर भरभराकर गिर गए. पॉकलेन मशीन पत्थरों के मलबे से खिसककर दूर चली गई. चालक दुर्गेश केबिन में ही बैठा था, जबकि हेल्पर सच्चेलाल जान बचाने की जुगत में पॉकलेन मशीन से कूदा और पत्थरों के नीचे दब गया. दुर्गेश को मामूली चोटें आई. जिसका उपचार करवाया गया. वहीं, सच्चेलाल का शव बुधवार सुबह बरामद किया गया.
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घटना को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवालः ग्रामीणों का आरोप है कि खनन ठेकेदार ने मामले को दबाने का प्रयास किया. घटना के बाद करीब तीन घंटे तक पुलिस और प्रशासन को जानकारी नहीं देने का भी आरोप लगाया है. जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों ने जेसीबी और पॉकलेन मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. ग्रामीणों ने खनन के दौरान सुरक्षा मानक पूरे नहीं होने का भी आरोप लगाया है. थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा का कहना है कि परिजनों के आने पर घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.