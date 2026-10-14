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खनन के दौरान हादसाः रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, एक मजदूर का शव निकाला, दूसरे को सुरक्षित निकाला

मजदूर के शव को एंबुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल.. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः जिले के महेशवास गांव में पत्थर की खदान में हुए हादसे के बाद मंगलवार को रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. पत्थरों के नीचे दबे एक मजदूर के शव को बुधवार सुबह निकाला जा सका, हालांकि, एक मजदूर को मंगलवार रात को ही सुरक्षित निकाल लिया गया था. पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोबनेर अस्पताल में रखवाया है.