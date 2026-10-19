कुल्लू में कितने देवी-देवता? अब इस पर ही छिड़ गई बहस, दशहरा निमंत्रण पर उठे सवाल
यह बहस बंजार घाटी के सिद्धवां गांव के देवता बंशीरा महाराज के दूसरे रथ से जुड़े मामले के बाद सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:26 PM IST
कुल्लू: कुल्लू में देवी-देवताओं की संख्या और दशहरा उत्सव में उन्हें निमंत्रण देने की प्रक्रिया को लेकर बहस छिड़ गई है. देव संस्कृति शोध संस्थान ने जिला प्रशासन और जिला देवता कारदार संघ से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जिले में कुल कितने देवी-देवता दर्ज हैं और दशहरा उत्सव में किन्हें आमंत्रित किया जाता है. संस्थान के मुख्य ट्रस्टी ओमप्रकाश शर्मा ने सोमवार को ढालपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान वाजिब-उल-अर्ज (राजस्व रिकॉर्ड) में दर्ज 289 देवी-देवताओं और कारदार संघ के रिकॉर्ड में बताए जा रहे 471 देवी-देवताओं के आंकड़ों पर सवाल उठाए. उन्होंने देवता बंशीरा के दूसरे रथ से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए निमंत्रण और सुविधाएं देने की प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग की.
ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि जिला कुल्लू के वाजिब-उल-अर्ज (राजस्व रिकॉर्ड) में 289 देवी-देवता पंजीकृत हैं. जबकि जिला देवता कारदार संघ के रिकॉर्ड में 471 देवी-देवता दर्ज हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दोनों रिकॉर्ड में इतनी संख्या का अंतर है, तो जिला प्रशासन किस आधार पर दशहरा उत्सव के लिए देवी-देवताओं की सूची तैयार करता है. उन्होंने यह भी पूछा कि उत्सव में आमंत्रित किए जाने वाले देवी-देवताओं को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है.
इस बार 347 देवी-देवताओं को निमंत्रण देने पर भी सवाल
ओमप्रकाश शर्मा ने दावा किया कि इस बार 347 देवी-देवताओं को दशहरा उत्सव के लिए निमंत्रण भेजा गया है. उन्होंने सवाल पूछा कि जब वाजिब-उल-अर्ज में 289 देवी-देवता दर्ज हैं, तो बाकी देवी-देवताओं को किस आधार पर निमंत्रण दिया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कारदार संघ की ओर से जिन देवी-देवताओं के नाम बताए जाते हैं, प्रशासन उन्हीं को निमंत्रण और सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, जबकि दूसरे देवी-देवताओं की अनदेखी होती है. उन्होंने जिला प्रशासन से इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की.
'देव परंपरा में न हो राजनीति'
ओमप्रकाश शर्मा ने कारदार संघ से देव नीति में राजनीति न करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सदियों से चली आ रही देव परंपराओं का पालन उसी तरह होना चाहिए, जैसे बुजुर्गों के समय से होता आया है. उन्होंने जिला प्रशासन और कारदार संघ से देवी-देवताओं की संख्या, निमंत्रण देने के आधार और उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.
क्या है देवता बंशीरा का मामला?
यह बहस बंजार घाटी के सिद्धवां गांव के देवता बंशीरा महाराज के दूसरे रथ से जुड़े मामले के बाद फिर सामने आई है. मामले में देवता की ओर से कुल्लू दशहरा उत्सव में हर साल निमंत्रण देने और दशहरा मैदान में बैठने के लिए उचित जगह, तंबू, तिरपाल और चटाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी. देवता से जुड़े दूसरे रथ के कारदार तेजराम ने प्रशासन से निमंत्रण भेजने का आग्रह किया था, जबकि पहले से दशहरा उत्सव में शामिल हो रहे मूल देवता के रथ के हरियान ने इसका विरोध किया था.
मामले में जिला प्रशासन ने दूसरे रथ को घरेलू देवता मानते हुए दशहरा उत्सव में निमंत्रण देने से इनकार कर दिया था. यह रथ मूल देवता से अलग होने के बाद बनाया गया था. प्रशासन के फैसले के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा. इससे पहले 9 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को जांच रिपोर्ट पर विचार करते हुए छह सप्ताह के भीतर प्रतिनिधित्व पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 16 अगस्त 2024 को उपायुक्त कुल्लू के समक्ष अपना पक्ष रखा था. उपायुक्त ने 10 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया था.
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले में देवता बंशीरा महाराज सिद्धवां को अन्य आमंत्रित देवी-देवताओं की तरह निमंत्रण और सुविधाएं देने की मांग खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से याचिकाकर्ता देवता का ऐतिहासिक महत्व और व्यापक जनस्वीकृति साबित नहीं होती. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मूल देवता का रथ वर्ष 2007 से कुल्लू दशहरा में भाग ले रहा है, जबकि याचिकाकर्ता से संबंधित दूसरा रथ मूल देवता से अलग होने के बाद बनाया गया था. संबंधित क्षेत्र के बाज-उल-अर्ज राजस्व रिकॉर्ड में भी याचिकाकर्ता देवता का उल्लेख नहीं मिला.
अदालत ने प्रशासन के फैसले को बरकरार रखा
हाईकोर्ट ने प्रशासन की इस दलील पर भी गौर किया कि दशहरा उत्सव समिति ऐतिहासिक महत्व और क्षेत्र में व्यापक मान्यता रखने वाले देवी-देवताओं को आमंत्रित करती है. अदालत के अनुसार, नए देवी-देवताओं को उत्सव में शामिल करने की सिफारिश करने का अधिकार कारदार संघ के पास है. वर्ष 2018 में कुछ नए देवी-देवताओं को विशेष व्यवस्था के तहत एक बार अनुमति दी गई थी, लेकिन इसे स्थायी आधार नहीं माना जा सकता. उत्सव में जगह और वित्तीय संसाधनों की सीमाओं को भी ध्यान में रखा गया. इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त के 10 जनवरी 2025 के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई और याचिका खारिज कर दी.
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