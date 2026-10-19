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कुल्लू में कितने देवी-देवता? अब इस पर ही छिड़ गई बहस, दशहरा निमंत्रण पर उठे सवाल

ढालपुर में देव संस्कृति शोध संस्थान की प्रेस वार्ता ( ETV BHARAT )

कुल्लू: कुल्लू में देवी-देवताओं की संख्या और दशहरा उत्सव में उन्हें निमंत्रण देने की प्रक्रिया को लेकर बहस छिड़ गई है. देव संस्कृति शोध संस्थान ने जिला प्रशासन और जिला देवता कारदार संघ से यह स्पष्ट करने को कहा है कि जिले में कुल कितने देवी-देवता दर्ज हैं और दशहरा उत्सव में किन्हें आमंत्रित किया जाता है. संस्थान के मुख्य ट्रस्टी ओमप्रकाश शर्मा ने सोमवार को ढालपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान वाजिब-उल-अर्ज (राजस्व रिकॉर्ड) में दर्ज 289 देवी-देवताओं और कारदार संघ के रिकॉर्ड में बताए जा रहे 471 देवी-देवताओं के आंकड़ों पर सवाल उठाए. उन्होंने देवता बंशीरा के दूसरे रथ से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए निमंत्रण और सुविधाएं देने की प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग की.

ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि जिला कुल्लू के वाजिब-उल-अर्ज (राजस्व रिकॉर्ड) में 289 देवी-देवता पंजीकृत हैं. जबकि जिला देवता कारदार संघ के रिकॉर्ड में 471 देवी-देवता दर्ज हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब दोनों रिकॉर्ड में इतनी संख्या का अंतर है, तो जिला प्रशासन किस आधार पर दशहरा उत्सव के लिए देवी-देवताओं की सूची तैयार करता है. उन्होंने यह भी पूछा कि उत्सव में आमंत्रित किए जाने वाले देवी-देवताओं को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है.