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वाराणसी में जज के सामने बहस कर रहे वकील के वकालतनामा पर हंगामा, जानिए फिर क्या हुआ

गंगा में नाव पर इफ़्तार पार्टी और चिकन बिरयानी खाने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान हुआ हंगामा.

वकील के वकालतनामा पर हंगामा.
वकील के वकालतनामा पर हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 4:43 PM IST

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वाराणसी : रमजान के दौरान गंगा में नाव पर इफ़्तार पार्टी करने और चिकन बिरयानी खाने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता के वकालतनामा को लेकर बवाल हो गया. वादी मुकदमा के अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने 14 आरोपियों की तरफ से बहस कर रहे अधिवक्ता के वकालतनामा पर सवाल उठाया. अदालत को बताया कि वकालतनामा किसी और का है और बहस कोई और कर रहा है.

अदालत को बताया कि यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला है. अदालत ने इससे सख़्त नाराज़गी व्यक्त की तब वरिष्ठ अधिवक्ता बृजपाल सिंह यादव अदालत में आए और कोर्ट को बताया कि वकालतनामा मेरा है और जो अधिवक्ता बहस कर रहे थे वे मेरे जूनियर हैं. अभी वकालतनामा का प्रश्न चल ही रहा था कि आरोपितो की तरफ़ से जो पैरोकार ने शपथ पत्र दाख़िल किया था उसके पहचान पर भी वादी मुक़दमा के अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी ने आपत्ति जतायी. अदालत ने इस पर सख़्त रुख़ अपनाते हुए सभी 14 आरोपियों को कल अदालत में 11 बजे पेश होने का आदेश पारित किया.

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि एडीजे (छठवें) आलोक कुमार की अदालत में 12.30 बजे ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई प्रारंभ हुई. वादी के अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, शशांक शेखर त्रिपाठी, नित्यानंद राय ने ज़मानत अर्ज़ी पर आपत्ति दाख़िल करने हेतु मोहलत की प्रार्थना की. आरोपियों के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति की तो अदालत ने ज़मानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई प्रारंभ कर दी.

आरोपितों की तरफ़ से आधे घंटे तक अधिवक्ता ने ज़मानत अर्ज़ी के समर्थन में तमाम तर्क दिए जब अभियोजन की बारी आयी तो वादी मुक़दमा के अधिवक्त्ता राज कुमार तिवारी ने बहस कर रहे अधिवक्ता के पक्ष में पावर न होने का प्रश्न उठा दिया. जिस पर अदालत में काफ़ी वाद विवाद शुरू हो गया. अदालत ने यह भी कहा कि जमानत प्रार्थनापत्र के खिलाफ अभियोजन की तरफ से एडीजीसी संतोष तिवारी ही बहस करेंगे. सुनवाई बुधवार को होगी.

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