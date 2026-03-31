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वाराणसी में जज के सामने बहस कर रहे वकील के वकालतनामा पर हंगामा, जानिए फिर क्या हुआ

वाराणसी : रमजान के दौरान गंगा में नाव पर इफ़्तार पार्टी करने और चिकन बिरयानी खाने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता के वकालतनामा को लेकर बवाल हो गया. वादी मुकदमा के अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने 14 आरोपियों की तरफ से बहस कर रहे अधिवक्ता के वकालतनामा पर सवाल उठाया. अदालत को बताया कि वकालतनामा किसी और का है और बहस कोई और कर रहा है.

अदालत को बताया कि यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला है. अदालत ने इससे सख़्त नाराज़गी व्यक्त की तब वरिष्ठ अधिवक्ता बृजपाल सिंह यादव अदालत में आए और कोर्ट को बताया कि वकालतनामा मेरा है और जो अधिवक्ता बहस कर रहे थे वे मेरे जूनियर हैं. अभी वकालतनामा का प्रश्न चल ही रहा था कि आरोपितो की तरफ़ से जो पैरोकार ने शपथ पत्र दाख़िल किया था उसके पहचान पर भी वादी मुक़दमा के अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी ने आपत्ति जतायी. अदालत ने इस पर सख़्त रुख़ अपनाते हुए सभी 14 आरोपियों को कल अदालत में 11 बजे पेश होने का आदेश पारित किया.

अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि एडीजे (छठवें) आलोक कुमार की अदालत में 12.30 बजे ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई प्रारंभ हुई. वादी के अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, शशांक शेखर त्रिपाठी, नित्यानंद राय ने ज़मानत अर्ज़ी पर आपत्ति दाख़िल करने हेतु मोहलत की प्रार्थना की. आरोपियों के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति की तो अदालत ने ज़मानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई प्रारंभ कर दी.