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शस्त्रों के साथ धार्मिक यात्रा, कर्णप्रयाग विवाद के बाद छिड़ी नई बहस, सख्ती पर मांग हुई तेज

प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा: घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाला. जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया. अभी भी यात्रा मार्ग पर निगरानी जारी है. पुलिस ने मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि,

धार्मिक आस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच स्पष्ट संतुलन स्थापित किया जाए. ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भविष्य में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अवसर न मिले.

सड़क पर उतरा जनआक्रोश, हाईवे बना विरोध का मंच: घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का गुस्सा खुलकर सामने आया. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह पहली बार नहीं है जब यात्रा मार्गों पर शस्त्रों के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हों. लेकिन हर बार मामला दबा दिया जाता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि,

स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ मिनटों में पूरा माहौल भय और अफरा-तफरी में बदल गया. दुकानदारों ने आनन-फानन में अपने प्रतिष्ठान बंद किए और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. इस घटना में कई लोग घायल हुए, जबकि एक व्यापारी को गंभीर चोटों के कारण एयरलिफ्ट किया गया.

एक विवाद जिसने छेड़ी नई बहस: हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच मंगलवार 16 जून को कर्णप्रयाग बाजार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ. लेकिन विवाद कुछ ही देर में टकराव में बदल गया. हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान निहंग श्रद्धालुओं द्वारा धारदार हथियारों के इस्तेमाल की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद मामला केवल एक आपराधिक घटना तक नहीं रह गया, बल्कि तीर्थ यात्राओं के दौरान सुरक्षा मानकों और सामाजिक व्यवहार को लेकर व्यापक चर्चा का विषय बन गया. जिस यात्रा को श्रद्धा और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, उसी यात्रा के नाम पर हुई हिंसा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया.

देहरादून: चारधाम यात्रा से लेकर हेमकुंड साहिब तक हर साल लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति की तलाश में उत्तराखंड पहुंचते हैं. लेकिन कर्णप्रयाग में हुई हाल ही हिंसक घटना ने इस पवित्र यात्रा के साथ एक ऐसे विवाद को जोड़ दिया है, जिसने प्रशासन, स्थानीय समाज और धार्मिक संस्थाओं को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है. सवाल उठ रहा है कि क्या धार्मिक आस्था के नाम पर यात्रा मार्गों पर शस्त्रों की मौजूदगी को लेकर अब नए सिरे से विचार करने का समय आ गया है? क्योंकि एक ऐसी ही घटना में गंभीर रूप से घायल स्थानीय युवक अब जिंदगी और मौत से बीच जूझ रहा है.

'किसी भी व्यक्ति को धार्मिक पहचान या यात्रा का हवाला देकर कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता. प्रशासन के लिए यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि आगामी यात्रा सीजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी परीक्षा भी बन गया है'.

एसपी की चेतावनी: चमोली एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि,

उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं में किसी भी प्रकार की हिंसा, दबंगई या कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों या ऐसे हथियारों के साथ यात्रा मार्गों पर पाया जाता है जिनका दुरुपयोग हो सकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का मानना है कि श्रद्धा और अनुशासन एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए धार्मिक यात्राओं में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह कानून और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करे.

- सुरजीत सिंह पंवार, एसपी, चमोली -

चारों आरोपी गिरफ्तार: उधर, पीड़ित गजपाल सिंह की तहरीर पर कोतवाली कर्णप्रयाग में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने तत्काल बैरियर लगाकर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तीन कृपाण और घटना में प्रयुक्त दो बाइकें बरामद कीं. चौथे आरोपी को कर्णप्रयाग चिकित्सालय से गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तलवार भी बरामद कर ली गई.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसनप्रीत सिंह, अजय सिंह, सतविंदर सिंह और उपचाराधीन मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है. आरोपी पंजाब के मोहाली और एसएएस नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं. घटना के बाद कर्णप्रयाग और गौचर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईटीबीपी की एक कंपनी और पीएसी तैनात की गई है. पुलिस क्षेत्र में लगातार पैदल गश्त कर रही है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.

पहले भी घटी ऐसी घटनाएं 3 जून 2025 को उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में हेमकुंड साहिब जा रहे श्रद्धालुओं ने विवाद के बाद तलवार से स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया था. विवाद के बाद पुलिस ने हमला करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया था. तब भी श्रीनगर में इसी विवाद के बाद हाईवे जाम किया था. विवाद सिर्फ इतना था कि हेमकुंड साहिब जा रहे कुछ लोगों की बाइक पर स्थानीय लोगों ने कमेंट किए थे. ये बात श्रद्धालुओं को नागवार गुजरी. इस पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी से शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया और निहंग श्रद्धालुओं ने स्थानीय लोगों पर तलवार से हमला कर दिया था.

वैसा ही मामला 2023 यात्रा के दौरान भी सामने आया था. जब सिख समुदाय के लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों का हेमकुंड साहिब के रास्ते में विवाद हो गया था. उस व्यक्त भी पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया था.

इसी तरह चारधाम यात्रा के दौरान धारदार हथियारों के साथ कई यात्री पकड़े भी जा चुके हैं. हाल ही में केदारनाथ यात्रा के दौरान यूपी के एक युवक को दो बड़ी एयर गन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हालांकि जांच में सामने आया था कि युवक दिमागी रूप से बीमार है.

शस्त्र पर बहस: कर्णप्रयाग की घटना के बाद सबसे अधिक चर्चा शस्त्रों को लेकर हो रही है. स्थानीय व्यापारिक संगठनों और नागरिक मंचों का कहना है कि, यात्रा मार्गों पर तलवारों और अन्य धारदार हथियारों की मौजूदगी से अनावश्यक तनाव पैदा होता है. उनका तर्क है कि धार्मिक प्रतीकों और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक हैं.

श्रीनगर में घटी 2025 की घटना में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. (FILE PHOTO-ETV Bharat)

दूसरी तरफ, सिख समुदाय के कई लोग इसे धार्मिक परंपरा और पहचान से जुड़ा विषय मानते हैं. ऐसे में यह बहस केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि संवेदनशील धार्मिक और सामाजिक विमर्श का रूप लेती जा रही है. इसी तरह की घटना पिछले साल श्रीनगर गढ़वाल में भी हुई थी. तब भी बीच बाजार तलवारें लहराई गई थी.

गुरुद्वारा ट्रस्ट की अपील ने दिया महत्वपूर्ण संदेश: घटना के बाद गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट गोविंदघाट ने भी श्रद्धालुओं के नाम विशेष अपील जारी की. ट्रस्ट ने यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से शांति संयम और अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध किया है. अपील में कहा गया है कि,

हेमकुंड साहिब केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना और मानवता की सेवा का प्रतीक है. इसलिए कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिससे धार्मिक मर्यादाओं या सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे.

- गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट गोविंदघाट -

सिख धर्म में कृपाण का महत्व: गोविंदघाट के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह के मुताबिक, सिख धर्म में कृपाण केवल एक हथियार नहीं बल्कि आस्था, साहस और न्याय का प्रतीक मानी जाता है. यह सिखों के पांच ककारों में शामिल है और गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, कृपाण धारण करने का उद्देश्य किसी पर आक्रमण करना नहीं, बल्कि अन्याय, अत्याचार और कमजोरों के उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की भावना को जीवित रखना है. सिख समुदाय इसे धर्म की रक्षा, आत्मसम्मान सेवा और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में देखता है.

धर्म रक्षा का प्रतीक है शस्त्र, प्रदर्शन का माध्यम नहीं: ट्रस्ट ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि सिख परंपरा में शस्त्रों का विशेष स्थान है. लेकिन उनका उद्देश्य धर्म न्याय और मानवता की रक्षा करना है. शस्त्रों का महत्व कभी भी उनके प्रदर्शन या दुरुपयोग से नहीं जुड़ा रहा है. यही कारण है कि ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अनावश्यक रूप से शस्त्र साथ न लाने और विशेष रूप से बच्चों को ऐसे प्रतीकों से दूर रखने की अपील की है. धार्मिक संस्थान की यह अपील इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह सामाजिक जिम्मेदारी और धार्मिक मर्यादा दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है.

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