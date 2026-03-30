संसद में नक्सलवाद पर बहस : संतोष पाण्डेय ने कहा हमने झेला सबसे ज्यादा दर्द, कांग्रेस सांसद बोलीं राजनीति नहीं देश के विकास का सवाल
संसद में छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद और उसके उन्मूलन पर बहस हुई.बीजेपी और कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 6:29 PM IST
रायपुर : राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय ने संसद में छत्तीसगढ़ में चले नक्सल मुक्त अभियान की जमकर सराहना की.सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए जो कार्य किया गया है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता उस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते.40 साल से जिस माओवाद नहीं मवाद को जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था,ऐसे मवाद को आपने ऑपरेशन करके निकालने का काम किया है.
''छत्तीसगढ़ ने झेला नक्सलवाद का दर्द''
राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने संसद में हो रही नक्सलवाद पर चर्चा में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो काम किया गया है वह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है. जिस तरीके से नक्सलवाद के विभीषिका को झेला है, उसे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है. 2010 में 76 जवान शहीद हुए इसके बाद दिल्ली में जश्न मनाया गया. झीरम कांड पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के लिए बड़ी बात थी. नक्सल को लेकर जितनी घटनाएं पूरे देश में हुई हैं उतनी अकेले छत्तीसगढ़ में हुई है. यह दर्द छत्तीसगढ़ ने झेला है. संतोष पांडे ने कहा कि इस दर्द को छत्तीसगढ़ ने झेला है वो किसी और राज्य ने नहीं झेला है.
''नक्सलियों ने रोका छत्तीसगढ़ का विकास''
सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने का जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समय में हुआ है वह अपने आप में छत्तीसगढ़ के नए निर्माण की दिशा में बड़ा काम है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ बंदूक से काम नहीं हुआ है बल्कि विकास की प्राथमिकता भी हमारे मॉडल में रहा है. हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं और लगभग 2900 किलोमीटर सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही वहां पर अधोसंरचना और उसके विकास का भी हम काम कर रहे हैं. संतोष पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को आदिवासी आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से नक्सलियों ने ठगने का काम किया वह छत्तीसगढ़ के विकास को बहुत रोका है.
कांग्रेस सांसद ने भी नक्सलवाद पर रखी अपनी बात
नक्सलवाद को लेकर हो रही चर्चा में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि बस्तर को प्रकृति ने खूब संवारा है. लेकिन पिछले 40 सालों में बस्तर अपनों के खून से लाल हुआ है. मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं,जिन्होंने बस्तर में शांति लाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. अभी बहुत सारी बातें होती है कि यूपीए सरकार ने क्या किया हमारी सरकार ने क्या किया. मैं इन सबसे अलग होकर यह कहना चाहती हूं 25 मई 2013 को मैं याद दिलाना चाहती हूं वो झीरम की घटना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो लोकतंत्र की हत्या थी. जो लोग उसमें शहीद हुए मैं उनका नाम यहां लेना चाहती हूं. विद्या चरण शुक्ल, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल जी उनके पुत्र दिनेश पटेल जी, बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात महेंद्र कर्मा जी, राजनांदगांव के पूर्व विधायक के अलावा कई बड़े कांग्रेसी नेता रहे. इसके अलावा वे तमाम सिपाही जो इसमें शहीद हुए मैं उनका भी नाम यहां लेना चाहूंगी.
''बस्तर के हर घर में शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार जैसी सुविधा होनी जरुरी''
सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि चाहे सीआरपीएफ का जवान हो या डीआरजी का जवान खून तो अपनों का ही बहता है.पिछले दो दशकों में 2700 जवानों ने अपनी शहादत दी है. उन सभी शहीद परिवारों का दर्द किसी भी चुनावी जीत और हार से ऊपर है. जब तक बस्तर तक उसके हर घर तक शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार और बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक बस्तर का विकास नहीं होगा. सरकार पिछले कई दशकों से गोली का जवाब गोली से देने का काम कर रही है.पिछले एक दशक की बात करुं तो 500 से अधिक जवानों ने अपनी शहादत दी है. लेकिन इस बीच हमारे कई आदिवासी निर्दोष ग्रामीण आदिवासी आ जाते हैं. मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
''बस्तर की खनिज संपदा बस्तरवासियों के लिए होनी चाहिए''
ज्योत्सना महंत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार विकास की व्यवस्था दे तभी इसमें सुधार होगा. नक्सलवाद एक ऐसी चुनौती रही है जो हर सरकार के कार्यकाल में बनी रही है. इसलिए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की वजह से राष्ट्रीय समस्या के मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि बस्तर में खनिज का खजाना है. इस बात की चिंता है कि बस्तर के खनिज को बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बनाने का काम किया तो लोगों तक विकास नहीं होगा. मेरा निवेदन है कि बस्तर की जमीन से जो भी धन निकाले वो वहां की जनता के लिए खर्च हो. वो वहां के जनता के स्वास्थ्य शिक्षा के विकास के लिए खर्च हो.
31 मार्च के बाद आगे की रणनीति में भी काम करना होगा
ज्योत्सना महंत कहा कि 31 मार्च को जिस नक्सलवाद के खात्मे की हम बात कर रहे हैं उसके आगे की रणनीति को भी हमें देखकर चलना होगा. किसानों के खाते में पैसे गए हैं. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आगे जो हमारे युवा हैं, उनके हाथों में बंदूक न जाए, इस पर हमें काम करने की जरूरत है.
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