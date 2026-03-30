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संसद में नक्सलवाद पर बहस : संतोष पाण्डेय ने कहा हमने झेला सबसे ज्यादा दर्द, कांग्रेस सांसद बोलीं राजनीति नहीं देश के विकास का सवाल

रायपुर : राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय ने संसद में छत्तीसगढ़ में चले नक्सल मुक्त अभियान की जमकर सराहना की.सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए जो कार्य किया गया है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता उस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते.40 साल से जिस माओवाद नहीं मवाद को जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था,ऐसे मवाद को आपने ऑपरेशन करके निकालने का काम किया है.

''छत्तीसगढ़ ने झेला नक्सलवाद का दर्द''

राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने संसद में हो रही नक्सलवाद पर चर्चा में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो काम किया गया है वह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है. जिस तरीके से नक्सलवाद के विभीषिका को झेला है, उसे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है. 2010 में 76 जवान शहीद हुए इसके बाद दिल्ली में जश्न मनाया गया. झीरम कांड पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के लिए बड़ी बात थी. नक्सल को लेकर जितनी घटनाएं पूरे देश में हुई हैं उतनी अकेले छत्तीसगढ़ में हुई है. यह दर्द छत्तीसगढ़ ने झेला है. संतोष पांडे ने कहा कि इस दर्द को छत्तीसगढ़ ने झेला है वो किसी और राज्य ने नहीं झेला है.



''नक्सलियों ने रोका छत्तीसगढ़ का विकास''

सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने का जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समय में हुआ है वह अपने आप में छत्तीसगढ़ के नए निर्माण की दिशा में बड़ा काम है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ बंदूक से काम नहीं हुआ है बल्कि विकास की प्राथमिकता भी हमारे मॉडल में रहा है. हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं और लगभग 2900 किलोमीटर सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है. इसके साथ ही वहां पर अधोसंरचना और उसके विकास का भी हम काम कर रहे हैं. संतोष पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को आदिवासी आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से नक्सलियों ने ठगने का काम किया वह छत्तीसगढ़ के विकास को बहुत रोका है.

कांग्रेस सांसद ने भी नक्सलवाद पर रखी अपनी बात

नक्सलवाद को लेकर हो रही चर्चा में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि बस्तर को प्रकृति ने खूब संवारा है. लेकिन पिछले 40 सालों में बस्तर अपनों के खून से लाल हुआ है. मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं,जिन्होंने बस्तर में शांति लाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. अभी बहुत सारी बातें होती है कि यूपीए सरकार ने क्या किया हमारी सरकार ने क्या किया. मैं इन सबसे अलग होकर यह कहना चाहती हूं 25 मई 2013 को मैं याद दिलाना चाहती हूं वो झीरम की घटना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वो लोकतंत्र की हत्या थी. जो लोग उसमें शहीद हुए मैं उनका नाम यहां लेना चाहती हूं. विद्या चरण शुक्ल, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल जी उनके पुत्र दिनेश पटेल जी, बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात महेंद्र कर्मा जी, राजनांदगांव के पूर्व विधायक के अलावा कई बड़े कांग्रेसी नेता रहे. इसके अलावा वे तमाम सिपाही जो इसमें शहीद हुए मैं उनका भी नाम यहां लेना चाहूंगी.