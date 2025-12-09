ETV Bharat / state

सदन में उलझे कांग्रेस विधायक प्रदीप और मंत्री इरफान, स्पीकर को देना पड़ा नियमन

रांचीः झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच थैलेसिमिया से जुड़े सवाल पर तीखी नोकझोंक हुई. हालात बिगड़ता देख स्पीकर रबींद्र नाथ महतो को नियमन देना पड़ा. स्पीकर ने प्रदीप यादव को कहा कि क्या आपके हिसाब से मंत्री जवाब देंगे.

विधायक प्रदीप यादव का क्या था सवाल

प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में करीब 11 हजार बच्चे थैलेसिमिया, सिकल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित हैं. इन्हें हर माह एक से दो बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है. लेकिन राज्य में इस मसले पर कोई ठोस नीति नहीं है. परिवार के लोग खून के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते रहते हैं. छत्तीसगढ़ में बोन मैरो के ट्रांसप्लांट में बच्चों को 15 लाख और बच्चियों को 18 लाख रु. देने का प्रावधान है.

सरकार का क्या था जवाब

सरकार की ओर से जवाब में कहा गया है कि सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. वर्तमान में पांच ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन यूनिट कार्यरत है. सभी सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेशन यूनिट लगाने की तैयारी की जा रही है. झारखंड में शून्य से 40 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या की HPLC से जांच कराने के लिए एजेंसी के चयन की कार्रवाई चल रही है.

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पूछे चार सवाल

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवाल- क्या मंत्री के पास पीड़ितों की संख्या का कोई सर्वे है. राज्य में नि:शुल्क इलाज की क्या व्यवस्था है. ब्लड डोनर को चिन्हित करने के लिए क्या किया गया है. भारत सरकार 10 लाख रु. कोल इंडिया के सहयोग से इलाज के लिए देती है. कर्नाटक सरकार 20 लाख जबकि बिहार और अरुणाचल सरकार 15 लाख रु. देती है. क्या सरकार ने पीड़ितों से मिलकर कठिनाई जानने का प्रयास किया है.

मंत्री इरफान बोले- सदन को ना करें दिग्भ्रमित