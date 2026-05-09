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प्रसूताओं की मौत के बाद RMSCL की 15 और लोकल परचेज की 9 दवाओं के उपयोग पर रोग, देखें लिस्ट

जयपुर: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्ट-ऑपरेटिव गायनी वार्ड में मरीजों की मौत के गंभीर मामले के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMSCL) को निर्देश जारी कर संदिग्ध दवा स्टॉक के उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

कोटा और बूंदी के ड्रग कंट्रोल अधिकारियों ने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्ट-ऑपरेटिव गायनी वार्ड और ड्रग स्टोर से विभिन्न दवाओं के नमूने लिए हैं. इन नमूनों की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के अनुरूप होने की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट आने तक संबंधित बैच नंबर की दवाओं को किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान में उपयोग नहीं किया जाएगा. रोक लगाई गई दवाओं में एमिकासिन इंजेक्शन, ट्रानेक्सेमिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, डेक्सट्रोज इंजेक्शन, मेट्रोनिडाजोल, रिंगर लैक्टेट, सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन, मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, डिस्पोजेबल सिरिंज और इन्फ्यूजन सेट शामिल हैं. कुल 24 दवा एवं चिकित्सा उपयोग की वस्तुओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं जयपुर और कोलकाता भेजे गए हैं.

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उपयोग पर रोग: आयुक्तालय ने RMSCL से कहा है कि सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देशित किया जाए कि वे इन बैचों की दवाओं को जारी, वितरित या उपयोग न करें. जरूरत पड़ने पर मरीजों के उपचार के लिए स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक खरीद सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. यह कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियातन की गई है और अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.

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