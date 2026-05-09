प्रसूताओं की मौत के बाद RMSCL की 15 और लोकल परचेज की 9 दवाओं के उपयोग पर रोग, देखें लिस्ट
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उन दवाओं के नाम जारी किए हैं, जिन पर तत्काल रोक लगाई गई है.
Published : May 9, 2026 at 7:38 PM IST
जयपुर: कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्ट-ऑपरेटिव गायनी वार्ड में मरीजों की मौत के गंभीर मामले के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMSCL) को निर्देश जारी कर संदिग्ध दवा स्टॉक के उपयोग और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.
कोटा और बूंदी के ड्रग कंट्रोल अधिकारियों ने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्ट-ऑपरेटिव गायनी वार्ड और ड्रग स्टोर से विभिन्न दवाओं के नमूने लिए हैं. इन नमूनों की गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के अनुरूप होने की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट आने तक संबंधित बैच नंबर की दवाओं को किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान में उपयोग नहीं किया जाएगा. रोक लगाई गई दवाओं में एमिकासिन इंजेक्शन, ट्रानेक्सेमिक एसिड, फ्यूरोसेमाइड, डेक्सट्रोज इंजेक्शन, मेट्रोनिडाजोल, रिंगर लैक्टेट, सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन, मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, डिस्पोजेबल सिरिंज और इन्फ्यूजन सेट शामिल हैं. कुल 24 दवा एवं चिकित्सा उपयोग की वस्तुओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं जयपुर और कोलकाता भेजे गए हैं.
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उपयोग पर रोग: आयुक्तालय ने RMSCL से कहा है कि सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देशित किया जाए कि वे इन बैचों की दवाओं को जारी, वितरित या उपयोग न करें. जरूरत पड़ने पर मरीजों के उपचार के लिए स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक खरीद सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. यह कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियातन की गई है और अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.
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RMSCL द्वारा खरीद की गई इन दवाओं पर फिलहाल रोक:
- अमिकासिन इंजेक्शन (Amikacin Injection)
- ट्रानेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन (Tranexamic Acid Injection)
- फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन (Furosemide Injection)
- डी.5 (डेक्सट्रोज) इंजेक्शन 5% (Dextrose Injection 5%)
- डी.5 (डेक्सट्रोज) इंजेक्शन 5% (दूसरा बैच)
- मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन (Metronidazole Injection)
- कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन/रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन (Compound Sodium Lactate/Ringer Lactate Injection)
- सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन 1 ग्राम (Ceftriaxone Injection 1 gm)
- सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन 1 ग्राम (दूसरा बैच)
- सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन 1 ग्राम (तीसरा बैच)
- कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन / रिंगर लैक्टेट (दूसरा बैच)
- सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन 1 ग्राम (चौथा बैच)
- मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन (Metoclopramide Injection)
- एमआर इंजेक्ट डिस्पोजेबल सिरिंज 2 एमएल (Disposable Syringe 2 ml)
- स्टेरिलाइफ इन्फ्यूजन सेट (Sterilife Infusion Set)
इनमें अधिकांश इंजेक्शन, ड्रिप में इस्तेमाल होने वाले फ्लूड, सिरिंज और इन्फ्यूजन सेट हैं, जिनका उपयोग अस्पतालों में ऑपरेशन के दौरान और बाद में मरीजों के इलाज में किया जाता है.
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कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज द्वारा लोकल परचेज की गई इन दवाओं पर फिलहाल रोक:
- डिक्लोडीर इंजेक्शन (Diclodeer Injection)
- थेमिडोल इंजेक्शन / ट्रामाडोल इंजेक्शन (ThemiDol/Tramadol Injection)
- टोसिन 1 एमएल इंजेक्शन (Tocin 1 ml Injection)
- टोसिन 1 एमएल इंजेक्शन (दूसरा बैच) (Tocin 1 ml Injection)
- वोमिटकेयर इंजेक्शन/ओन्डैनसेट्रॉन इंजेक्शन (Vomitcare/Ondansetron Injection)
- ब्यूपार्क इंजेक्शन/बुपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन (BUPARC/Bupivacaine Hydrochloride Injection)
- ब्यूपार्क-डेक्स्ट इंजेक्शन (BUPARC-DEXT/Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection)
- मेडीकैथ आई.वी. कैथेटर (Medicath I.V. Catheter with 3-Way Stop Cock)
- एक्टिवेन डिस्पोजेबल सिरिंज 5 एमएल सुई सहित (Activein Disposable Syringe 5ml with Needle)