सुकमा में नुआखाई पर आपसी विवाद, दो लोगों की मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस

सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा में दो लोगों की मौत हुई है. जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के ग्राम तोयपारा में नुआखाई पर्व के दौरान आपसी विवाद हो गया. इस विवाद ने देखते देखते हिंसक रूप ले लिया. झगड़ा इतना बढ़ा कि दो ग्रामीणों की मौत हो गई. यह घटना सोमवार के रात की बताई जा रही है. मंगलवार को इस घटना में सुकमा पुलिस ने केस दर्ज किया है.

किन लोगों की हुई मौत ?: मृतकों में पोडियम देवा और पोडियम पोदिया शामिल है. पोडियम देवा की उम्र 45 साल है औऱ पोडियम पोदिया की उम्र 35 साल है. गांव वालों ने बताया कि दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई. उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई. देखते ही देखते मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई. ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना थाना पोलमपल्ली को दी. पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ की.

आपसी विवाद के दौरान हुई मारपीट से दोनों की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं. मृतकों के परिजनों एवं प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें और खुलासा हो सकेगा- वीरेंद्र, थाना प्रभारी, पोलमपल्ली