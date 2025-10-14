सुकमा में नुआखाई पर आपसी विवाद, दो लोगों की मौत, पुलिस ने दर्ज किया केस
सुकमा में नुआखाई का पर्व मौत और मातम में बदल गया. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2025 at 11:00 PM IST
सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा में दो लोगों की मौत हुई है. जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के ग्राम तोयपारा में नुआखाई पर्व के दौरान आपसी विवाद हो गया. इस विवाद ने देखते देखते हिंसक रूप ले लिया. झगड़ा इतना बढ़ा कि दो ग्रामीणों की मौत हो गई. यह घटना सोमवार के रात की बताई जा रही है. मंगलवार को इस घटना में सुकमा पुलिस ने केस दर्ज किया है.
किन लोगों की हुई मौत ?: मृतकों में पोडियम देवा और पोडियम पोदिया शामिल है. पोडियम देवा की उम्र 45 साल है औऱ पोडियम पोदिया की उम्र 35 साल है. गांव वालों ने बताया कि दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई. उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई. देखते ही देखते मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई. ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना थाना पोलमपल्ली को दी. पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ की.
आपसी विवाद के दौरान हुई मारपीट से दोनों की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं. मृतकों के परिजनों एवं प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें और खुलासा हो सकेगा- वीरेंद्र, थाना प्रभारी, पोलमपल्ली
विवाद और मर्डर दोनों एंगल से हो रही जांच: पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि घटना की जांच कई पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना पूरी तरह आपसी विवाद का परिणाम है या इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका रही है.
नुआखाई के पर्व के बारे में जानिए: नुआखाई पर्व बस्तर अंचल का प्रमुख कृषि पर्व है, जिसे नए धान की फसल आने के बाद खुशी के रूप में मनाया जाता है. यह पर्व आमतौर पर एकता और सामूहिकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बार तोयपारा गांव में यह पर्व दो जिंदगियां निगल गया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा है.