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दिल्ली-NCR में सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतें: सरकारी दावे और धरातल की हकीकत, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी नहीं थम रहा सिलसिला

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के इलाकों में जानलेवा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के नाम पर होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही है. कड़े कानून, सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायतों और सरकारी दावों के बावजूद मेहनतकशों को जहरीली गैस और मौत के मुहाने पर धकेला जा रहा है. हाल ही में ग्रेटर नोएडा के एक हाउसिंग सोसायटी में एसटीपी (STP) टैंक की सफाई के दौरान दो लोगों की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर सिस्टम के खोखले दावों की पोल खोल दी है.

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में साल 2021 से 2026 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के दौरान दर्जनों जानें जा चुकी हैं. अकेले 2025-26 के दौरान ही दिल्ली में 12 मौतें दर्ज की गईं, जो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा मानकों का पालन कराने में स्थानीय प्रशासन और ठेकेदार कितने लापरवाह हैं.

हालिया हादसे: मौत के कुएं बन रहे सीवर और टैंक (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कड़ी फटकार

बढ़ती मौतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में दिल्ली समेत 15 राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि जब मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है, तो ऐसी मौतें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकतीं. कोर्ट ने मुख्य सचिवों को चार सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अदालत के आदेशों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.

दूसरी ओर, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. हाल ही में मोहित नजीम बनाम राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को 2014 में एक खुले सीवर में गिरकर जान गंवाने वाले 10 साल के बच्चे के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इसे नागरिक प्रशासन की बुनियादी विफलता करार दिया.

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