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दिल्ली-NCR में सीवर-सेप्टिक टैंक में मौतें: सरकारी दावे और धरातल की हकीकत, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी नहीं थम रहा सिलसिला

सीवर-सेप्टिक टैंक में दम तोड़ती जिंदगी, दिल्ली-एनसीआर में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला.

दिल्ली-एनसीआर में सीवर-सेप्टिक टैंक में दम तोड़ती जिंदगी
दिल्ली-एनसीआर में सीवर-सेप्टिक टैंक में दम तोड़ती जिंदगी (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 3:03 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के इलाकों में जानलेवा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के नाम पर होने वाली मौतें थमने का नाम नहीं ले रही है. कड़े कानून, सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायतों और सरकारी दावों के बावजूद मेहनतकशों को जहरीली गैस और मौत के मुहाने पर धकेला जा रहा है. हाल ही में ग्रेटर नोएडा के एक हाउसिंग सोसायटी में एसटीपी (STP) टैंक की सफाई के दौरान दो लोगों की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर सिस्टम के खोखले दावों की पोल खोल दी है.

राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में साल 2021 से 2026 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के दौरान दर्जनों जानें जा चुकी हैं. अकेले 2025-26 के दौरान ही दिल्ली में 12 मौतें दर्ज की गईं, जो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा मानकों का पालन कराने में स्थानीय प्रशासन और ठेकेदार कितने लापरवाह हैं.

हालिया हादसे: मौत के कुएं बन रहे सीवर और टैंक
हालिया हादसे: मौत के कुएं बन रहे सीवर और टैंक (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कड़ी फटकार

बढ़ती मौतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में दिल्ली समेत 15 राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि जब मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है, तो ऐसी मौतें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकतीं. कोर्ट ने मुख्य सचिवों को चार सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अदालत के आदेशों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए.

दूसरी ओर, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. हाल ही में मोहित नजीम बनाम राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को 2014 में एक खुले सीवर में गिरकर जान गंवाने वाले 10 साल के बच्चे के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इसे नागरिक प्रशासन की बुनियादी विफलता करार दिया.

जानिए क्या हैं सरकारी नियम और कानून

संसद द्वारा पारित 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के तहत सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक तरीके से इंसानों द्वारा सफाई करना पूरी तरह से गैरकानूनी है.

  • सख्त सजा का प्रावधान: नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
  • सीपीडब्ल्यूईओ और मंत्रालय के दिशा-निर्देश: नियमों के मुताबिक, किसी भी सीवर या टैंक में बिना मशीनीकृत सहायता, हेलमेट, दस्ताने, मास्क, गमबूट, पोर्टेबल गैस डिटेक्टर और ऑक्सीजन सिलेंडर के किसी भी व्यक्ति को नहीं उतारा जा सकता.
  • NAMASTE योजना: केंद्र सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई राष्ट्रीय एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजना का उद्देश्य देश भर से खतरनाक मैनुअल सफाई को पूरी तरह खत्म करना है. इसके तहत सफाईकर्मियों की प्रोफाइलिंग, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा प्रशिक्षण और मशीनीकृत उपकरणों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है.

जमीनी हकीकत: कहां हो रही है चूक

कानून और योजनाएं होने के बावजूद धरातल पर स्थिति बेहद चिंताजनक है. इसके मुख्य कारणों में शामिल हैं.

  • कमजोर प्रवर्तन: स्थानीय निकाय और अधिकारी नियमों का कड़ाई से पालन कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं. ठेकेदार अपनी लागत बचाने के लिए मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा किट के जान जोखिम में डालकर टैंकों के अंदर भेज देते हैं.
  • ठेकेदारों की मनमानी: मुनाफा कमाने की होड़ में ठेकेदार न तो गैस डिटेक्टर देते हैं और न ही आपातकालीन बचाव दल की व्यवस्था करते हैं.
  • सामाजिक और आर्थिक विवशता: इन खतरनाक कामों में अपनी जान गंवाने वाले अधिकांश मजदूर दलित समुदायों (जैसे वाल्मीकि, डोम, हरि) से आते हैं. सामाजिक भेदभाव, आजीविका की असुरक्षा और रोजाना 400 से 500 रुपये की दिहाड़ी के फेर में वे इस जानलेवा काम को करने के लिए मजबूर हैं.
  • मशीनीकरण की कमी: आज रोबोटिक क्लीनिंग तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद छोटे शहरों, प्राइवेट कॉलोनियों और सोसाइटियों में इनका व्यापक इस्तेमाल नहीं हो रहा है.

आंकड़ों के आईने में कार्रवाई

संसद में पेश किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (जनवरी 2021 से जून 2026) के दौरान देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 332 स्वच्छता कर्मियों की मौतें दर्ज की गई है. इसी अवधि के दौरान नियमों के उल्लंघन पर देश भर में कुल 193 एफआईआर दर्ज की गई. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने संसद को बताया कि सरकार इस दिशा में लापरवाह एजेंसियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है.

शहरी मामलों के जानकार जगदीश मंमगाई का कहना हैं, ''सीवर और सेप्टिक टैंकों में होने वाली मौतें केवल दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी का नतीजा हैं. जब तक जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और ठेकेदार मानवीय जीवन की कीमत को समझकर पूरी तरह से मशीनीकृत सफाई प्रणाली को अनिवार्य नहीं बनाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इन त्रासदियों को रोक पाना मुश्किल होगा.''

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