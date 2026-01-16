ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में भयानक सड़क हादसा, तीन लोगों को हाईवा ने कुचला, मौके पर मौत

रायपुर : छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. सुबह सुबह लगभग साढ़े सात बजे रॉन्ग साइड में बाइक सवार तीन लोगों को मुरूम से भरे हाईवा ने कुचल दिया. घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई. सड़क पर तीनों की लाश कई टुकड़ों में बट गई. घटना के बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 53 पर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया.

इस सड़क हादसे के बाद आरंग में अफरा तफरी का माहौल बन गया. लोगों की सूचना पर आरंग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. उसके बाद डेडबॉडी परिजनों को सौंपी गई. आरंग पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद हाईवा का ड्राइवर फरार हो गया है. जिसकी तलाश रायपुर पुलिस कर रही है.

एक ही परिवार के तीन लोग बाइक पर सवार होकर महानदी में मछली पकड़ने जा रहे थे. तभी मुरूम से भरे हाईवा ने तीनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार तीनों लोगों की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने केस दर्ज कर डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है. पुलिस हाईवा के फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है- हरीश साहू, थाना प्रभारी, आरंग

मारे गए सभी लोग आरंग निवासी

सड़क हादसे में मारे गए तीनों लोग आरंग बागेश्वर पारा के रहने वाले थे. यह शुक्रवार को बाइक पर सवार होकर मछली पकड़ने जा रहे थे. उसी दौरान यह हादसा हुआ. मारे गए लोगों में दो युवक और एक बच्चा शामिल है. इस हादसे ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सड़क सुरक्षा की पोल खोल दी है.