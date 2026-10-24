जांजगीर चांपा में दो लोगों की मौत, शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, जांच में जुटी पुलिस
जांजगीर चांपा में शराब पीने के बाद दो लोगों की संदिग्ध मौत हो गई. दो लोग अब भी बीमार हैं. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 3:51 PM IST
जांजगीर चांपा: जिले के पामगढ़ में शराब पीने के बाद दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि उनके साथ शराब पीने वाले तीसरे व्यक्ति की हालत खराब है. मृतकों में बसपा पार्षद रामखिलावन जांगड़े और निजी क्लीनिक संचालक जोहितराम खरे शामिल हैं. दोनों ने बिलासपुर के सिम्स और अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. चौथे व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है.
शुक्रवार देर रात की घटना
शुक्रवार देर रात करीब 9 से 10 बजे के बीच बसपा पार्षद रामखिलावन जांगड़े अपने तीन साथियों के साथ देसी शराब पी रहे थे. इसी दौरान रामखिलावन जांगड़े और जोहितराम खरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई. दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया. रामखिलावन जांगड़े को सिम्स अस्पताल और जोहितराम खरे को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई.
शराब पीने वाले तीसरे व्यक्ति कमल नाथ खरे उर्फ राजा की शनिवार को तबीयत बिगड़ गई. उसे उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. शराब पीने वाले चौथे शख्स मुकेश कश्यप उर्फ गोलू से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस चारों के शराब सेवन से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.
दोनों मृतकों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ देशी शराब का सेवन किया था. घर पहुंचने के बाद उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई-तोपेश वर्मा, एसडीओपी, शिवरीनारायण
पामगढ़ पुलिस की तफ्तीश तेज
जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस की टीम ने मौके का मुआयना किया. दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में होगा. मौत के कारणों का पता लगाने के लिए विसरा रिपोर्ट को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. अब तक की जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शराब में किसी तरह का कोई जहरीला पदार्थ था. पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही है.