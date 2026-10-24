ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में दो लोगों की मौत, शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत, जांच में जुटी पुलिस

जांजगीर चांपा में शराब पीने के बाद दो लोगों की संदिग्ध मौत हो गई. दो लोग अब भी बीमार हैं. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट

Janjgir Champa Pamgarh Police
जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: जिले के पामगढ़ में शराब पीने के बाद दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि उनके साथ शराब पीने वाले तीसरे व्यक्ति की हालत खराब है. मृतकों में बसपा पार्षद रामखिलावन जांगड़े और निजी क्लीनिक संचालक जोहितराम खरे शामिल हैं. दोनों ने बिलासपुर के सिम्स और अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. चौथे व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है.

शुक्रवार देर रात की घटना

शुक्रवार देर रात करीब 9 से 10 बजे के बीच बसपा पार्षद रामखिलावन जांगड़े अपने तीन साथियों के साथ देसी शराब पी रहे थे. इसी दौरान रामखिलावन जांगड़े और जोहितराम खरे की तबीयत अचानक बिगड़ गई. दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया. रामखिलावन जांगड़े को सिम्स अस्पताल और जोहितराम खरे को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई.

जांजगीर चांपा में दो लोगों की मौत (ETV BHARAT)

शराब पीने वाले तीसरे व्यक्ति कमल नाथ खरे उर्फ राजा की शनिवार को तबीयत बिगड़ गई. उसे उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. शराब पीने वाले चौथे शख्स मुकेश कश्यप उर्फ गोलू से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस चारों के शराब सेवन से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.

दोनों मृतकों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ देशी शराब का सेवन किया था. घर पहुंचने के बाद उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई-तोपेश वर्मा, एसडीओपी, शिवरीनारायण

पामगढ़ पुलिस की तफ्तीश तेज

जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस की टीम ने मौके का मुआयना किया. दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में होगा. मौत के कारणों का पता लगाने के लिए विसरा रिपोर्ट को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. अब तक की जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शराब में किसी तरह का कोई जहरीला पदार्थ था. पुलिस हर एंगल से केस की जांच कर रही है.

सूरजपुर में नगर पंचायत सीएमओ को हटाने की मांग, प्रेमनगर के जनप्रतिनिधियों ने दी चेतावनी

7 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी गिरफ्तार, फांसी की मांग को लेकर कोरबा में ग्रामीणों ने घेरा पुलिस स्टेशन

रायपुर में चोरी की वारदातों पर पुलिस का एक्शन, 2 घटनाओं में 1 महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

DEATHS IN PAMGARH CHHATTISGARH
JANJGIR CHAMPA DEATHS
JANJGIR CHAMPA BSP COUNCILLOR DIES
जांजगीर चांपा शराब कांड

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.