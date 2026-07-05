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सूरजपुर में अवैध खनन ने ली दो लोगों की जान, बोल्डर हटाने के दौरान हादसा, जांच में जुटी पुलिस

सूरजपुर में अवैध गिट्टी तोड़ने के लिए बोल्डर निकालते वक्त बड़ा हादसा हो गया. दो लोगों की मौत हो गई.

Surajpur Kotwali Police Station
सूरजपुर कोतवाली थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 5, 2026 at 9:32 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां पत्थर के बोल्डर निकालने के दौरान दो युवकों की मौत हो गई. बोल्डर निकालने का काम गिट्टी तोड़ने के लिए किया जा रहा था. पूरा हादसा सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के लांची गांव में हुआ.

बोल्डर गिरने से हुई मौत

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों युवक अवैध खनन कर बोल्डर निकाल रहे थे. इसी दौरान खदान की मिट्टी और विशाल बोल्डर अचानक भरभराकर धंस गए, जिससे दोनों युवक उसके नीचे दब गए. उसके बाद दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई.

सूरजपुर में बड़ा हादसा (ETV BHARAT)

अवैध खनन में गई जान

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद ग्रामीण और प्रत्यक्षदर्शी तुरंत मौके पर पहुंचे और युवकों को बचाने का प्रयास किया. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मिट्टी और पत्थर हटाए, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. ग्रामीणों का कहना है कि युवकों को पहले ही इस तरह अवैध खनन नहीं करने की समझाइश दी गई थी, क्योंकि वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था. इसके बावजूद उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर खनन जारी रखा और हादसे का शिकार हो गए.

मामले की जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी जांच होगी कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां अवैध खनन किसके संरक्षण में किया जा रहा था. इसके लिए कौन जिम्मेदार है-सूर्यकांत राय, तहसीलदार, सूरजपुर

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस दर्दनाक घटना ने जिले में चल रहे अवैध खनन पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस मामले में अवैध खनन पर कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है.

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